Thomas Chabot s'en va à Belleville

L'arrière québécois de 20 ans, premier choix des Sénateurs en 2015, a connu une soirée particulièrement difficile au centre Bell, illustrée par son différentiel de moins-5. Il a conclu le calendrier préparatoire avec un but, une passe et un différentiel de moins-1 en cinq parties.

Les Sénateurs ont également soumis le nom de l'attaquant Max McCormick au ballottage pour fin d'être cédé lui aussi au club-école de la Ligue américaine de hockey.

Les deux hockeyeurs d'âge junior, Logan Brown et Alex Formenton, demeurent toujours avec le club jusqu'à nouvel ordre.

« Il a montré de super belles choses au camp, lui autant que d'autres jeunes. Mais lors des deux derniers matches, quand le calibre devient de plus en plus un calibre de la LNH, on voit que comme tous les jeunes, même ceux qui sont très bons, il y a certaines choses qu'ils doivent apprendre. C'est un très bon joueur, qui est arrivé au camp avec une attitude beaucoup plus mature que l'année dernière... Le renvoyer l'année dernière a été le bon choix, et là, il faut faire le bon choix encore, pour l'équipe et pour le jeune, où il est rendu, le nombre de minutes qu'il doit avoir et ce que sera son rôle », avait déclaré l'entraîneur-chef Guy Boucher après le match de samedi.

« On a vu ce qu'on voulait voir, on a placé des joueurs dans certaines situations pour voir ce qu'ils pouvaient faire. On a certaines décisions qui sont faciles, d'autres qui sont plus dures. Il est temps de passer à l'étape suivante, les matches hors-concours sont une série d'essais et d'erreurs », a ajouté Boucher.

Chabot, qui n'a pu être joint pour commenter dimanche même s'il n'a pas joué le match hors-concours des Senators contre le Rocket de Laval, se doutait bien à la fin de la semaine dernière qu'un séjour dans la LAH représentait une possibilité pour lui, celle-ci ayant été évoquée à quelques reprises par ses patrons.

« Si je dois aller jouer dans la Ligue américaine, je vais y aller. Plusieurs bons défenseurs dans la ligue sont passés par là par le passé », avait-il indiqué, citant notamment les Erik Karlsson et Cody Ceci avec les Sénateurs, alors que plusieurs autres (P.K. Subban par exemple) sont également passés par là avant de faire leur marque dans la LNH.

Après le match de samedi, le vétéran Dion Phaneuf a mentionné qu'il ne fallait pas trop s'attarder sur le différentiel de moins-5 de Chabot, son partenaire en début de match.

« Vous allez regarder les statistiques plus que nous. On monte dans le train et on retourne à la maison pour se reposer pour une journée. On ne pointera personne du doigt. Chaby a connu un très bon camp, il a bien joué pendant la présaison pour notre club. Il a beaucoup de talent et ces soirées arrivent. Il fait partie de notre équipe, il joue avec ce club et tout le monde a eu une mauvaise soirée. Blâmez-moi plutôt que le kid », a-t-il lancé.

Brown et Formenton ont survécu à la soirée des longs couteaux de samedi même s'ils montrent des signes d'essoufflement. Même s'il a obtenu une passe sur le but de Mark Stone à la fin du massacre, Brown a connu une soirée assez difficile avec trois punitions mineures. Formenton, l'attaquant de 18 ans seulement, a été assez invisible, de son côté. Leur sort en début de saison pourrait en partie être relié à la présence ou non du centre gatinois Derick Brassard pour le match inaugural de jeudi contre Washington.

Formenton aurait besoin de signer un contrat si les Sénateurs veulent lui faire débuter la campagne dans la LNH au lieu de le renvoyer à son club junior, les Knights de London. Lui et Brown pourraient ensuite jouer neuf parties à Ottawa avant que la première année de leur contrat respectif entre réellement en vigueur. L'an dernier, Thomas Chabot était resté avec le grand club pendant tout le mois d'octobre, disputant seulement un match avant d'être renvoyé aux Sea Dogs de Saint-Jean, qu'il a ensuite menés à la coupe du Président.