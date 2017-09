Deux ans de plus pour Anderson

Le cerbère américain de 36 ans a accepté un pacte qui lui rapportera 5,5 millions $ US la saison prochaine, et 4 millions $ US en 2019-2020. Ça fera une moyenne de 4,75 millions $ US sous le plafond salarial. L'entente comporte également une clause de non-échange à 10 équipes désignées par le joueur.

C'est une augmentation salariale pour celui qui touchera 3,1 millions $ US cette saison.

Anderson n'a montré aucun signe de ralentissement au cours de ses sept saisons complètes devant le filet des Sénateurs. Il est revenu de différentes blessures pour offrir des performances solides. Il a montré une force mentale impressionnante la saison dernière quand il a raté deux mois pour être au chevet de son épouse Nicholle qui devait lutter contre une rare forme de cancer de la gorge. Avant et après, il a présenté une excellente fiche de 25-11-4 avec cinq blanchissages, une moyenne de 2,28 et un taux d'efficacité de ,926, en plus d'exceller tout autant en séries pour aider son club à atteindre la finale de l'Est.

« Pour nous, l'âge n'a jamais été un facteur parce que Craig a commencé à être un numéro un plus tard dans sa carrière. Si on regarde son style, ce n'est pas un gardien purement réflexe ou athlétique, il lit bien le jeu. On n'est pas inquiet qu'il connaisse un déclin dans les trois prochaines années, surtout qu'il a joué son meilleur hockey l'année passée », a commenté Dorion.

Avec Mike Condon sous contrat également pour les trois prochaines saisons, la situation devant le filet des Sénateurs devrait être assez stable. « Nous avons un gardien 1A et un 1B, et c'est bien correct. Quand tu n'as pas de bon gardien, c'est ce que tu recherches. Quand tu l'as, tu ne l'apprécies pas toujours à sa juste valeur, mais ce n'est pas notre cas », a ajouté Dorion, tout en notant que son duo aura un salaire combiné inférieur à celui de Carey Price, du Canadien de Montréal.

En rentrant au vestiaire après l'entraînement des siens, le principal intéressé s'est évidemment dit heureux que ce dossier ait été réglé à l'amiable, avant le début de la saison régulière.

« Ottawa s'est avéré un excellent domicile pour moi. Je suis en extase de pouvoir continuer à faire partie de ce groupe, de ce club, a dit Anderson. J'en ai parlé à ma famille cet été, à Nicholle, de ce qui serait le mieux pour la famille et ma carrière. L'important est que je voulais encore être ici. J'aime toujours autant la compétition. Le feu brûle encore en moi. »

Loin de la retraite

Anderson a noté que son absence de deux mois la saison dernière lui a fait réaliser d'autant plus qu'il n'est pas prêt à prendre sa retraite.

« J'ai réalisé en revenant à quel point c'était amusant de jouer au hockey, et à quel point ça m'avait manqué. Je voulais continuer à me pousser dans le dos pour atteindre le maximum de mes habiletés, continuer à m'améliorer. C'est encore ce que je veux faire pour demeurer un gros morceau du casse-tête ici à Ottawa... Tu le sais quand c'est le temps (d'accrocher tes patins), et moi, je sais qu'il me reste encore beaucoup de temps. Ottawa m'a permis de prolonger ma carrière, je serai toujours reconnaissant à Bryan Murray d'être venu me chercher au Colorado », a mentionné le vétéran gardien, qui est premier dans l'histoire du club avec ses 151 victoires en carrière, et deuxième derrière Patrick Lalime avec ses 24 blanchissages.