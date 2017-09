Le Hamburglar soumis au ballottage

Le directeur général Pierre Dorion va se croiser les doigts pour qu'un autre club ayant besoin d'un gardien substitut à un prix relativement modique (1,35 million $ US pour un an) lui fera une faveur d'ici midi vendredi, sinon c'est son adjoint Randy Lee, responsable du club-école de Belleville, qui va se retrouver avec un problème sur les bras, avec quatre gardiens pour deux places devant le filet sur le bord de la 401.

Il serait cependant surprenant que ça se produise, surtout que son personnel d'entraîneurs, Guy Boucher et le responsable des gardiens Pierre Groulx en tête, n'ont donné qu'une trentaine de minutes de jeu à celui qui est surnommé le « Hamburglar », lundi dernier sur l'Île-du-Prince-Édouard, où il ne devait pas trop y avoir de dépisteurs pour le voir repousser quatre des cinq tirs dirigés vers lui à la fin d'un revers de 8-1 contre les Devils du New Jersey.

Hammond cherchait à profiter du camp d'entraînement pour montrer qu'il est bien rétabli de l'opération à une hanche qu'il a subie à la fin du mois de février dernier, mettant fin à une campagne cauchemardesque où il a aussi été blessé à l'aine à deux reprises, forçant le club à faire l'acquisition de Mike Condon en l'absence prolongée de Craig Anderson pour être au chevet de son épouse qui composait avec un diagnostic de cancer. « Je veux juste montrer que je suis en santé et jouer du mieux que je le peux, on verra ce qui arrivera ensuite », avait dit Hammond à la première journée du camp d'entraînement, où il s'était présenté en sachant qu'il se retrouvait derrière Anderson et Condon.

Il reste à voir où il se retrouvera dans l'échiquier à Belleville, échiquier qui comprend aussi les Danny Taylor, Marcus Hogberg et Chris Driedger, rétabli d'une blessure à l'aine qui l'a tenu à l'écart du camp à Ottawa. « Les gens peuvent douter de ma sincérité, mais j'étais content pour (Condon) l'an passé. Et là, je suis sensiblement dans la même situation que lui au camp de l'an passé (troisième gardien à Montréal), et il s'en est bien tiré. Les choses peuvent changer vite dans cette ligue », avait commenté Hammond il y a deux semaines.

Hammond, qui a présenté une fiche de 2-3-0 à Binghamton avec une moyenne de 3,24 avant sa dernière blessure, aurait certes besoin de jouer plusieurs parties pour prouver qu'il est capable de retrouver le niveau de jeu qui lui avait permis de mener les Sénateurs en séries éliminatoires au printemps 2015.

Rappelé en raison d'une blessure à Anderson, le cerbère issu des rangs universitaires américains (Bowling Green) s'était retrouvé à être la seule option pour l'équipe quand Robin Lehner a subi une commotion cérébrale en même temps que Clarke MacArthur lors d'un match contre les Hurricanes de la Caroline présenté le 15 février 2015 au Centre Canadian Tire. Il a alors connu une poussée aussi irrésistible qu'inattendue pour permettre aux siens de se qualifier pour les séries éliminatoires.