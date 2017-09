Les Sénateurs font patate sur l'Île-du-Prince-Édouard

C'était le premier revers du calendrier préparatoire de la troupe de Guy Boucher, après trois victoires consécutives.

Le gardien partant Mike Condon n'a pas obtenu beaucoup d'aide de sa brigade défensive alors qu'il a alloué sept buts sur 17 lancers en première moitié de rencontre, avant de céder sa place à Andrew Hammond. À sa première sortie dans la LNH depuis le mois de février dernier, le « Hamburglar » a fait face à six lancers seulement, cédant devant Drew Stafford, auteur du seul but de la troisième période, son deuxième du match.

Le défenseur Thomas Chabot, sur une passe de Logan Brown, a réussi l'unique filet des Sénateurs dans cette rencontre contre le gardien Cory Schneider.

« On a eu ce qu'on méritait. Après trois matches où nous avons marqué beaucoup de buts dans nos victoires, c'était notre tour d'encaisser un revers du genre. Nous étions sur un high et une claque au visage comme celle-là devrait nous remettre sur le droit chemin. On affrontait un bon alignement, ils (les Devils) avaient leurs deux premiers trios avec (Adam) Henrique sur le troisième, alors que nous avons placé certains de nos jeunes joueurs dans une situation difficile pour pouvoir mieux les évaluer », a analysé l'entraîneur-chef Guy Boucher dans son point de presse d'après-match, retransmis par TSN 1200.

Pavel Zacha et John Quenneville ont aussi réussi des doublés pour les Devils, alors que le premier choix au repêchage Nico Hischier a récolté un but et une passe. Marcus Johansson a marqué leur autre but, le premier de la rencontre alors qu'il n'y avait que 67 secondes écoulées au cadran.

Les Sénateurs ont deux autres parties hors-concours à disputer cette semaine, mercredi à Winnipeg et samedi à Montréal, avant de passer aux choses sérieuses, le 5 octobre avec la visite des Capitals de Washington.