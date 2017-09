Les recrues des Sénateurs dominent le Canadien

Logan Brown, premier choix du repêchage de 2016, a été le meilleur à l'attaque avec deux buts et une passe.

Alex Formenton, choix de deuxième ronde l'été dernier, a récolté deux mentions d'aide.

Le défenseur franco-albertain Maxime Lajoie a inscrit son premier point chez les pros en préparant le but de Mark Stone. Il a été le joueur le plus utilisé par l'entraîneur-chef Guy Boucher. Il a passé 24 minutes et 12 secondes sur la patinoire.

Thomas Chabot a été blanchi, mais il s'est encore démarqué en contrôlant la rondelle avec confiance. Il a bloqué trois lancers du Canadien.

«Que ce soit Brown ou Filip Chlapik ou Formenton, ou Max McCormick dans son style... On commence à être embêtés, un peu. C'est une bonne chose. C'est impressionnant. Ces jeunes-là poussent. Ça devient difficile de sortir des gars qui performent bien chaque match. Ils méritent d'en avoir plus. Nous aurons de grosses décisions à prendre, mais c'est très excitant de voir ce que nous avons», a commenté Boucher après la rencontre.

Johnny Oduya et Max Reinhart ont marqué les autres buts des Sénateurs, qui présentent une fiche parfaite après trois matches hors-concours.

Charles Hudon a été le seul joueur montréalais à déjouer Craig Anderson.

Solide, le vétéran gardien a réussi 25 arrêts dans son premier match complet de l'automne.

«C'était bien agréable. Jouer 60 minutes, c'est important. Ça aide à entrer dans la routine.»

Anderson a réussi ses meilleurs arrêts en infériorité numérique. Le Canadien a quand même obtenu sept opportunités d'attaquer en surnombre.

«Les gars ont bien joué devant moi, commente le vétéran gardien. Ils ont bloqué plein de tirs. Mike Blunden a réussi un arrêt de style papillon en première période. Les gars ont payé le prix. Quand ils ont réussi à prendre le contrôle de la rondelle, ils ont réussi leurs dégagements dans 90 % des cas.»

Les Sénateurs joueront leur prochain match lundi, sur l'Île-du-Prince-Édouard.