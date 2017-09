Turris dans la ouate

Le vétéran pivot n'a pas disputé les deux premiers matches hors-concours, et il ne sera pas en uniforme non plus samedi alors que le Canadien de Montréal s'amènera au Centre Canadian Tire.

« Il devait être de l'alignement, mais nous avons trop de jeunes joueurs à regarder. Il va jouer lundi (à Summerside, Î.P.É.) et il va disputer les trois derniers matches hors-concours, je peux vous dire ça. Il est tellement un bon professionnel que c'est assez pour lui. On essaie de sauver nos centres, on l'a fait avec (Jean-Gabriel) Pageau aussi, vu qu'on ne savait pas exactement ce qui allait se passer avec Brassard. Si on perdait un autre centre, le temps de paniquer serait pas mal proche », a-t-il laissé entendre après l'entraînement des siens vendredi midi.

Turris fera plutôt place aux Logan Brown et Filip Chlapik, que Boucher veut continuer à évaluer tout comme Max Reinhart, rappelé du groupe de Belleville. Ça ne le dérange pas de rester inactif alors qu'il ne reste qu'une douzaine de jours avant le match inaugural de la saison régulière, le 5 octobre.

« C'est correct, je ne veux pas me blesser, je veux rester en santé. Je laisse la décision de jouer ou non dans les mains des entraîneurs. Je suis arrivé au camp en bonne forme et je m'assure de rester en bonne condition physique. Quand ils vont vouloir que je joue, je vais jouer », a indiqué Turris.

Alors qu'il doit commencer la saison entre Zack Smith et Mike Hoffman, le hockeyeur originaire de la Colombie-Britannique ne pense pas qu'il y aura plus de pression sur ses épaules si jamais Brassard n'est pas prêt pour le début de la campagne, et en l'absence possible d'Erik Karlsson également.

« C'est certain que je cherche toujours à contribuer en attaque, qu'ils (Brassard et Karlsson) soient là ou non. Évidemment, ça aide quand ils sont là, ils sont de gros morceaux qui nous aident à gagner quand ils sont de l'alignement. Mais moi, je ne peux que continuer à faire ma petite affaire, chercher à contribuer de toutes les façons possibles », dit celui qui a récolté 55 points, dont un sommet personnel de 27 buts, en 78 parties la saison dernière, avant d'ajouter 4 buts et 10 points en séries.

Turris n'entend pas non plus se laisser distraire par les questions de négociations d'une prolongation de contrat qui ont été amorcées cet été, lui qui pourrait devenir agent libre en juillet prochain. « Moi, je me présente à l'aréna, je joue au hockey et je m'amuse. Le reste, je laisse ça à mon agent. Ce n'est certainement pas la même chose qu'il y a cinq ans », a-t-il dit en faisant référence à sa dispute salariale avec les Coyotes de l'Arizona qui a mené à son échange à Ottawa.

La bonne nouvelle dans le cas de Brassard est qu'il est en avance dans sa réhabilitation, au point où il a passé les derniers jours à s'entraîner sur son trio régulier entre Bobby Ryan et Mark Stone, refoulant Pageau sur le troisième trio avec Alexandre Burrows et Alex Formenton vendredi, en attendant que Ryan Dzingel (aine) puisse revenir au jeu.

« Les choses vont tellement bien que les étapes menant à son retour sont accélérées. Il devra encore aller voir son chirurgien pour s'assurer qu'il est complètement rétabli, donc on ne prendra pas de chances, a dit Boucher à son sujet. Quand il va avoir le feu vert, il n'aura pas besoin de deux semaines d'entraînement avec contact. Il frappe déjà les autres gars, mais eux ne peuvent pas le bousculer. On en est là. Il ne peut pas absorber de mises en échec, mais il a le droit de "bumper" les autres depuis un bout de temps déjà. C'est pourquoi on est si optimistes. Nos thérapeutes ont fait un excellent travail avec lui et il a travaillé très fort pour en arriver là. Je ne dis pas qu'il va jouer le premier match, mais il y a une bonne chance qu'il soit plus proche qu'on le pensait. »