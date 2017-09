Colin White blessé au poignet: une place se libère au centre

Le résultat est celui qu'on connaît. Quand on a su que Brassard s'est retrouvé sous le bistouri, le printemps dernier, Dorion l'a immédiatement inclus dans le groupe de joueurs qui pouvaient le remplacer. «J'étais un peu surpris de me retrouver dans ce groupe, je dois l'admettre. C'était flatteur, mais ça ne garantit rien. Je dois maintenant faire mes preuves et démontrer que j'appartiens bel et bien à ce groupe.»

Chlapik n'a pas pris la menace de ses dirigeants à la légère. «Je ne m'étais jamais vraiment entraîné auparavant. Pour moi, le hockey, c'était un jeu. Je me présentais pour mes matches et je jouais. J'ai compris que je devais en donner plus.»

La première bonne nouvelle, c'est que l'épaule de Derick Brassard est presque guérie. Ses médecins lui ont donné le feu vert pour jouer au golf. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la chance commence à lui sourire. Lundi après-midi, au Kanata Lakes Golf and Country Club, il a réussi son premier trou d'un coup à vie. Il a réussi cet exploit au trou numéro huit, une normale 3 de 175 verges. «J'ai utilisé mon fer huit. Il y avait du monde sur le terrain parce qu'il y avait un tournoi. Beaucoup de gens me regardaient, si bien que j'étais un peu nerveux avant de frapper mon coup», raconte le Gatinois, qui était accompagné de ses coéquipiers Fredrik Claesson et Chris Wideman pour l'occasion. «Le fait que je joue au golf prouve que tout va bien. J'attends maintenant le feu vert des médecins pour frapper et me faire frapper. J'ai besoin d'environ deux autres semaines», dit-il.