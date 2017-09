L'autre premier choix de 2015, Colin White, se retrouve un peu dans l'ombre, mais il aura une première occasion d'en sortir lundi soir alors qu'il sera lancé dans la mêlée - tout comme Chabot et le défenseur slovaque Christian Jaros - lors du premier match hors-concours contre les Maple Leafs de Toronto.

« Je ne pense pas trop à ces choses-là. Chabot joue très bien et je suis excité pour lui, il est incroyable. Pour moi, c'est juste d'avoir du plaisir ici, prendre mes aises et me faire des amis, travailler fort. C'est tout ce que je cherche à faire », a raconté White après le match entre les Rouges et les Blancs de dimanche.

Parlant d'amis, le centre qui avait terminé la dernière campagne dans la capitale après sa saison à Boston College aura l'occasion de croiser le fer avec son ancien coéquipier Auston Matthews, qui doit faire le voyage avec les Leafs, revenant à l'endroit où il avait lancé une saison recrue couronnée par le trophée Calder avec une récolte de quatre buts dans un revers de 5-4.

« On a jasé hier sur Snapchat et il me demandait si j'allais jouer. Je lui avais répondu que je ne le savais pas, mais là c'est confirmé. C'est excitant de pouvoir jouer contre une autre équipe, je vais traiter ça comme un vrai match. Il (Matthews) m'a dit qu'il joue, donc ça devrait être amusant de me mesurer à lui. Ça va être comme dans le bon vieux temps, peut-être qu'on va réussir à le blanchir, ça serait plaisant », a-t-il lancé en riant.

Les deux jeunes joueurs ont été des coéquipiers avec l'équipe nationale des États-Unis lors du Championnat mondial junior de 2016, en plus d'avoir passé deux saisons ensemble au sein du programme national de développement (U17 et U18) des Américains. Ils pourraient maintenant s'affronter pendant des années dans le cadre des Batailles de l'Ontario.

« Ça va être le fun de jouer longtemps contre lui. Mais pour l'instant, moi, je dois me tailler un poste au sein de cette équipe. Je vais essayer de jouer à ma façon lors de ce match, ne rien faire de spécial. Être au bon endroit alors que ce système de jeu est assez différent, bien faire toutes les petites choses », a indiqué White.

Un bon match lundi soir ne voudra pas nécessairement dire qu'il amorcera la saison à Ottawa, surtout si Derick Brassard n'est pas prêt pour le premier match du calendrier régulier en raison de son opération à l'épaule de l'été.

« Les joueurs qui vont se tailler un poste dans le club doivent être capables de soutenir un rythme élevé pendant une longue période de temps. Personne ne va faire l'équipe aujourd'hui ou après les deux prochains matches. Certains gars vont être retranchés et d'autres vont être sur la ligne, mais ça va être un long processus pour ceux qui vont nous montrer qu'ils méritent d'être ici. Je ne vais pas cacher que White et Chabot sont de bons espoirs, mais il y a d'autres gars qui sont surprenants et qui nous font penser », a dit l'entraîneur-chef Guy Boucher.