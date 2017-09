La vie continue sans MacArthur

Le capitaine Erik Karlsson a fait remarquer que le vétéran attaquant de 32 ans n'en est pas à sa première absence prolongée de l'alignement de l'équipe au cours des dernières saisons.

« Ce n'est évidemment pas ce qu'on espérait et il en va de même pour lui. Mais en fin de compte, dans sa vie privée et personnelle, tout va bien. Ça ne va malheureusement pas aussi bien dans sa vie professionnelle, pas assez bien en tout cas pour lui permettre de "compétitionner" à ce niveau », a-t-il déclaré vendredi, au lendemain de l'annonce que MacArthur ne prendra pas part au camp.

« Il est un gros morceau de notre club depuis qu'il est ici. Mais malheureusement, il a raté beaucoup de temps récemment et nous y sommes habitués, on sait comment composer avec ça. Je suis pas mal certain que nous nous étions préparés pour les deux scénarios, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, comme c'est le cas », a-t-il ajouté.

L'entraîneur-chef Guy Boucher a mentionné qu'il avait justement un « plan B en raison de son historique » dans le cas de MacArthur. « C'était plus un choc l'an passé (quand il a subi une commotion au troisième jour du camp) alors que là, on vivait d'espoir... On va voir ce qui va arriver, mais là, je pense que nous sommes au même point que l'an passé. On va laisser les médecins composer avec ça et voir où ça va aller alors qu'on souhaite le mieux pour l'homme qui est un excellent leader. Mais présentement, avec les joueurs qui sont capables de jouer, on doit trouver des attaquants qui vont être capables de se tailler un poste dans notre alignement. Nous sommes plus prêts que l'an passé d'aller de l'avant avec le plan B », a-t-il dit.

Avant de regarder à l'extérieur pour du renfort, les Sénateurs risquent de donner la chance à des joueurs comme Ryan Dzingel, Alexandre Burrows et Zack Smith de combler l'absence de MacArthur sur les deux premiers trios.

Au-delà des considérations strictement reliées au hockey, il y a le côté humain qui prime dans ce dossier alors qu'un joueur apprécié de ses coéquipiers pourrait être obligé de mettre un terme prématurément à sa carrière. C'est l'élément qui était primordial pour son bon ami Clarke MacArthur, un coéquipier de longue date, chez les Maple Leafs et auparavant avec Équipe Canada des moins de 17 ans.

« La journée (de jeudi) a été très difficile à plusieurs niveaux. Pour moi personnellement, qui le connais depuis si longtemps, c'est dur à avaler. Mais je l'ai vu hier et il a un bon moral. Il est évidemment déçu de ne pas être capable de passer son examen physique, mais il est un gars déterminé. Je ne peux pas en dire assez à son sujet comme ami et comme coéquipier. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec lui. C'est quelque chose qui est une surprise pour tout le monde, un choc, mais on doit aller de l'avant maintenant », a-t-il déclaré, mentionnant qu'il a encore des frissons en pensant à son premier but après son retour, en première ronde contre Boston.

« Je ne sais pas quelle est l'étape suivante pour lui, je ne peux commenter là-dessus. Je suis certain qu'il va émettre un commentaire quand le moment sera bien choisi pour lui. Comme coéquipier, il va nous manquer et c'est un gros trou à combler dans notre alignement... L'adversité fait partie du sport, on a trouvé un moyen d'y faire face l'an dernier et on va devoir faire la même chose cette année », a ajouté Phaneuf.

Le centre gatinois Derick Brassard abondait dans le même sens : « C'est un gros morceau de notre équipe, vous l'avez tous vu jouer dans les séries, c'est un gars qui aurait pu nous aider cette année. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant, c'est certain que c'est décevant pour notre équipe, mais l'important est que lui soit en santé, le reste vient après », a-t-il indiqué.