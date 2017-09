Feu rouge pour MacArthur

« Clarke était ici aujourd'hui et après avoir parlé à nos médecins, il n'a pas passé son examen médical et il ne pourra pas participer au camp, a indiqué Dorion. On n'en sait pas plus pour l'instant. Il est déçu parce qu'il s'est présenté en bonne forme après un bon été d'entraînement. Je n'en sais pas plus que ça. Je ne sais pas pourquoi il échoué (ses tests), je n'ai eu qu'une courte discussion avec nos médecins et avec Clarke. Il n'a pas le feu vert pour jouer présentement. »

Dorion ne pouvait dire ce qui va se passer dans ce dossier aux nombreux rebondissements depuis que MacArthur a subi sa troisième commotion cérébrale en l'espace de 18 mois au tout début du camp de l'an dernier, après avoir encaissé une mise en échec du défenseur des mineures Patrick Sieloff.

L'ailier gauche de 32 ans espérait revenir en janvier, mais il avait alors échoué son test de base pour déterminer s'il était bien remis de sa commotion. Sa saison et possiblement sa carrière semblaient compromises à ce moment, sauf qu'il a passé le même test en avril et il est revenu pour disputer les quatre dernières parties du calendrier régulier, avant d'ajouter trois buts et six passes lors des 19 parties des séries éliminatoires. Il avait marqué le but qui éliminait les Bruins de Boston en prolongation du sixième match de la série de premier tour.

Lors de la série suivante contre les Rangers de New York, il avait dû quitter le deuxième match remporté 6-5 grâce aux quatre buts de Jean-Gabriel Pageau en raison de problèmes au cou. Il avait dit après coup qu'il avait eu besoin d'un « ajustement » par les physiothérapeutes de l'équipe alors qu'il éprouvait un engourdissement de tout son côté gauche. Il était revenu au jeu lors du match suivant, cependant. Après l'élimination des siens aux mains des Penguins de Pittsburgh en finale de l'Est, il avait dit qu'il aurait besoin de passer d'autres examens pour un problème avec son cou.

« Je n'étais pas à mon meilleur, je pense. Je dois prendre une semaine pour penser. J'adore encore ce sport, mais je dois parler aux médecins et voir où je m'en vais. Je vais jouer (l'an prochain) si je le peux », avait-il alors déclaré.

Un vétéran qui a disputé 552 parties en carrière, amassant 133 buts et 304 points, Clarke MacArthur est sous contrat pour encore trois ans avec les Sénateurs, à un salaire moyen de 4,65 millions $ par année. Il risque d'être placé sur la liste des blessés à long terme du club.

« On va parler à la LNH et voir où on s'en va avec ça, je ne sais pas trop. Pour l'instant, j'ai juste dit à Clarke de rentrer chez lui et de fermer son téléphone cellulaire », a dit Dorion.

Des indices que tout n'allait pas bien avec l'attaquant qui réside à Rochester pendant la saison estivale avaient été ébruités au cours des dernières semaines, alors qu'il aurait mis sa maison du quartier Westboro en vente tandis que ses enfants ont commencé l'école à Rochester.

Avant que Dorion n'annonce la mauvaise nouvelle à son sujet, son bon ami Dion Phaneuf avait dit espérer que MacArthur soit de retour à son poste en ce début de campagne. « Je l'espère beaucoup, mais il y a beaucoup de questions présentement et ce n'est pas à moi d'offrir des réponses. On espère tous qu'il est OK, il est un gros morceau de cette équipe et il est un ami très proche. J'espère que tout est correct », a dit Phaneuf.

Les Sénateurs savaient déjà que le capitaine Erik Karlsson et le centre gatinois Derick Brassard rateront la majorité du camp alors qu'ils se remettent d'opérations à une cheville et une épaule, respectivement.

« C'est de l'adversité à laquelle on doit faire face ensemble. On en a eu plus que notre part l'an passé et on s'en est bien sorti. Nous avons assez de bons joueurs et de leaders pour compenser », a souligné l'attaquant Zack Smith, faisant référence aux absences de MacArthur et du gardien Craig Anderson.