Clarke MacArthur échoue ses tests médicaux

« Clarke était ici aujourd'hui et après avoir parlé à nos médecins, il n'a pas passé son examen médical et il ne pourra pas participer au camp, a indiqué Dorion. On n'en sait pas plus pour l'instant. Il est déçu parce qu'il s'est présenté en bonne forme après un bon été d'entraînement. Je n'en sais pas plus que ça. »

MacArthur avait subi sa troisième commotion cérébrale en l'espace de 18 mois au tout début du camp de l'an dernier lorsqu'il a encaissé une mise en échec du défenseur Patrick Sieloff. Il avait raté la majorité de la saison, mais il était revenu pour disputer les quatre dernières parties du calendrier régulier, avant d'ajouter trois buts et six passes lors des 19 parties des séries éliminatoires. Il avait marqué le but qui éliminait les Bruins de Boston en prolongation du sixième match de la série de premier tour.

Un vétéran qui a disputé 552 parties en carrière, Clarke MacArthur est sous contrat pour encore trois ans avec les Sénateurs, à un salaire moyen de 4,65 millions $ par année. Il risque d'être placé sur la liste des blessés à long terme du club.

Les Sénateurs savaient déjà que le capitaine Erik Karlsson et le centre gatinois Derick Brassard rateraient une bonne partie du camp alors qu'ils se remettent d'opérations à une cheville et une épaule, respectivement.