Pas de golf pour Karlsson

Karlsson entend prendre tout le temps nécessaire pour revenir à 100 % de sa forme, ou aussi proche que possible de ce niveau alors que sa cheville ne produira plus les mêmes sensations qu'auparavant, un peu comme son tendon d'Achilles déchiré en 2013 a pris quelques années avant qu'il s'y habitue.

« Ça m'a pris quelques années pour me sentir vraiment bien après la blessure au tendon d'Achilles. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. C'est assez commun dans notre sport, il n'y a pas de comparaison et on m'a dit que je vais être proche de 100 %. Je ne suis pas inquiet, je sais que je vais pouvoir patiner comme il faut, a-t-il dit. C'est assez bizarre d'avoir un tendon artificiel, la sensation va toujours être différente. Ça va être mon "nouveau normal" et je ne m'en inquiéterai pas trop en allant de l'avant. Ce que je peux dire, c'est que ma carrière de joueur de basketball est définitivement terminée. Quand je vais revenir, que ce soit en octobre ou novembre, c'est parce que je vais être à 100 %. »

Le capitaine pense que son club sera malgré tout en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires pour une deuxième saison de suite, ce qu'il n'a fait qu'une fois (en 2012 et 2013) au cours de la dernière décennie.

Le directeur général, Pierre Dorion, a confiance que son club a assez de profondeur pour amorcer la campagne sans sa première paire de l'an passé, Karlsson et Marc Méthot, rendu à Dallas après sa sélection au repêchage d'expansion de Las Vegas.

« Nous pensons avoir la profondeur nécessaire. La mise sous contrat de Johnny Oduya était une bonne idée, si je peux le dire moi-même. Personne ne peut remplacer Erik, mais nous avons assez de gars pour compenser. Avec des gars comme (Thomas) Chabot, (Ben) Harpur et (Fredrik) Claesson, je me sens à l'aise. On ne voit pas ça comme une excuse, mais comme une opportunité pour des gars qui veulent vraiment jouer au sein de notre club de montrer ce qu'ils peuvent faire. Il va y avoir des blessés au fil d'une saison et on sait qu'on va en avoir pour commencer l'année et il va falloir gérer ça », a souligné Dorion.

« Je ne suis pas inquiet du tout, nous avons assez de défenseurs qui sont capables de jouer. Nous avons mis la main sur un gagnant de la coupe Stanley (en Oduya) pour nous aider. C'est certain que "Karl" (Karlsson) est un gros morceau de notre club, de notre brigade défensive, mais d'autres gars vont pouvoir hausser leur niveau de jeu pour remplir son rôle. Notre système permet de remplacer des joueurs et d'avoir du succès même sans nos joueurs étoiles », a noté le gardien Craig Anderson.

« Il n'y a rien de positif quand un joueur comme Karlsson n'est pas là, vraiment. Mais quelqu'un va avoir sa chance, peut-être que "Tommy" (Thomas Chabot) va s'amener et que Johnny (Oduya) va aider. Certains vont pouvoir se faire un nom dans la ligue et dans notre organisation, mais on ne remplace pas un Erik Karlsson », soulignait l'attaquant Bobby Ryan.