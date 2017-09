Où jouera Marcus Högberg ?

Avec Craig Anderson qui amorce la dernière année de son contrat à 36 ans, il est le gardien du présent alors que son adjoint Mike Condon, âgé de 27 ans, pourrait lui succéder éventuellement. Andrew Hammond, le « Hamburglar », est toujours sous contrat pour un an avec l'équipe, mais son futur est incertain alors qu'il revient d'une opération à une hanche.

Derrière ce trio, les Sénateurs ont trois autres gardiens sous contrat et ils n'ont que deux postes avec le club-école de Belleville, dont un qui est réservé au vétéran Danny Taylor, rapatrié de la KHL cet été.

Ce qui veut dire que celui qui est considéré comme le gardien de l'avenir, le Suédois Marcus Högberg, pourrait fort bien se retrouver dans la Ligue East Coast pour commencer à faire ses classes en Amérique du Nord, s'il ne peut prendre le dessus sur Chris Driedger, un choix de troisième ronde en 2012 qui est encore jeune à 23 ans.

Högberg, qui a repoussé 34 lancers samedi dans la victoire de 8-2 des recrues des Sénateurs contre celles des Canadiens de Montréal, est conscient de cette possibilité, mais ça ne semblait pas l'effrayer lorsqu'il a discuté avec Le Droit avant le départ de l'équipe pour Toronto vendredi.

« C'est moi qui vais dicter où je vais jouer. J'ai l'intention d'être un compétiteur jour après jour au cours des prochaines semaines au camp d'entraînement, me montrer sous mon meilleur jour et on verra après. La compétition est forte, tu dois travailler fort lors de tous les entraînements ainsi qu'en dehors de la patinoire », a-t-il confié.

Après une excellente saison avec son club en Ligue élite suédoise (moyenne de 1,82, taux d'efficacité de ,932 en 33 matches), le Linköping HC, le cerbère originaire d'Örebro qui a été un choix de troisième ronde en 2013 a accepté l'offre de contrat des Sénateurs et il a terminé la saison à Binghamton, dans la Ligue américaine. Ses débuts en Amérique du Nord n'ont pas été particulièrement mémorables cependant alors qu'il a encaissé trois défaites en autant de départs, avec une moyenne de buts alloués de 4,34 et un taux d'efficacité de ,865.

« Ces trois matches que j'ai joué l'an passé m'aident beaucoup en arrivant ici cette année. Je sais ce que ça prend pour jouer ici, j'ai une meilleure idée de la culture et tout ça. Après mon excellente saison l'an passé, je me sentais prêt à venir. Le hockey est un peu différent, en Suède, il y a plus de temps pour lire le jeu et réagir. Ici, le jeu est plus rapide et les joueurs y vont avec plus d'ardeur autour du filet », a remarqué l'imposant gardien de 6' 5'' et 210 livres.

Si sa taille l'aide à couvrir beaucoup d'espace devant son filet, Högberg a du travail à faire pour améliorer son maniement de rondelle autour du filet, c'était bien évident lors des entraînements tenus à Ottawa jeudi et vendredi derniers. « Je pense que je dois aussi améliorer mes mains, il faut que je capte plus de rondelles avec ma mitaine », estime-t-il.

Ce travail de développement, il reste à voir où il le fera cette saison. S'il ne se taille pas un poste à Belleville, où les petits Senators déménagent leurs pénates cette saison, les Sénateurs devront lui trouver un club dans la Ligue East Coast, eux qui n'y ont plus d'affiliation après avoir vu le Thunder de Wichita passer dans le giron des Oilers d'Edmonton au cours de l'été.

Driedger blessé

Driedger pourrait cependant s'être sorti du portrait pour le début de la saison à Belleville en subissant une déchirure de l'aine au cours de la saison estivale. Son état de santé devra être évalué au début du camp d'entraînement, alors que les vétérans se rapporteront jeudi pour les tests physiques.

L'autre espoir devant le filet des Sénateurs, le choix de septième ronde de juin dernier Jordan Hollett, a raté le camp des recrues en raison d'une mononucléose. Il a été remplacé par le gardien des Golden Gaels de Queen's Kevin Bailie, qui a affronté les Maple Leafs dimanche.