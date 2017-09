Un camp de recrues «sérieux»

L'entraîneur-chef peut quand même être convaincu de lancer des jeunots dans la fosse aux lions, ce qu'il a fait pour deux parties de fin de saison et un match de la finale de l'Est contre Pittsburgh quand le centre Colin White a pu revêtir l'uniforme, après avoir signé son premier contrat professionnel à sa sortie des rangs universitaires américains.

C'est une bonne nouvelle pour White et l'autre choix de première ronde du repêchage de 2015, le défenseur Thomas Chabot, qui se rapporteront en même temps que 21 autres joueurs au camp des recrues des Sénateurs jeudi. Dirigés par l'entraîneur-chef des Senators de Belleville Kurt Kleinendorst, ces espoirs auront deux pratiques au Sensplex de Kanata, jeudi à 14 h et vendredi à 9 h, avant de prendre le chemin de Toronto pour disputer deux parties face aux recrues du Canadien de Montréal (samedi) et des Maple Leafs de Toronto (dimanche) en fin de semaine au Ricoh Coliseum.

Après ces matches, la haute direction de l'équipe se réunira avec Boucher et ses adjoints pour déterminer exactement combien de joueurs seront invités au camp d'entraînement de l'équipe, qui se mettra en branle vendredi prochain, le 15 septembre. C'est vraiment à partir de là qu'ils pourront essayer de convaincre Boucher de leur donner un poste permanent, mais auparavant, ils doivent avoir un impact contre des joueurs de leur âge.

« Nous prenons toujours ce tournoi des recrues très au sérieux, il y a beaucoup d'enjeux pour les joueurs lors de ces parties, a commenté le directeur général adjoint Randy Lee en entrevue avec TSN 1200 mercredi. Il y a des joueurs qui vont être promus au camp principal en fonction de leurs performances là, et il y a certains joueurs qui présument qu'ils vont être au camp principal qui pourraient ne pas être invités s'ils n'offrent pas de bonnes performances. On l'a déjà fait pour livrer un message. »

Lee avait lui-même critiqué Chabot lors du camp de développement de l'été 2016, parlant d'un manque d'intensité. Le Beauceron de 20 ans a bien répondu aux critiques, revenant en force au camp d'entraînement pour mériter de passer le premier mois de la saison à Ottawa, disputant un premier match dans la LNH avant de retourner avec son club junior, les Sea Dogs de Saint-Jean. Avec eux, il a connu une saison de rêve, remportant la coupe du Président en plus d'être le défenseur et joueur par excellence du Championnat mondial junior de Toronto et Montréal.

« On veut le voir continuer à progresser. Nous avons vu une grande amélioration au niveau de son professionnalisme et son jeu est plus complet. Thomas Chabot se dit dans sa tête qu'il va nous rendre la tâche difficile de le retrancher au camp principal, et ça va commencer dès le camp des recrues », a dit Lee.

Outre Chabot et Lee, les Sénateurs surveilleront de près la progression du premier choix de 2016 Logan Brown, ainsi que celle des défenseurs suédois Christian Jaros et Andreas Englund, qui sont hautement considérés par l'organisation.

Le gardien Marcus Hogberg, un choix de troisième ronde en 2013 qui s'est amené de Suède le printemps dernier pour finir la saison à Binghamton, sera le gardien principal en fin de semaine alors que le cerbère sélectionné au dernier repêchage, Jordan Howlett, a dû déclarer forfait en raison d'une maladie mineure, a annoncé le club mercredi. Il sera remplacé par Kevin Bailie, des Golden Gaels de Queen's, qui obtient un essai amateur.

Les attaquants québécois Francis Perron et Gabriel Gagné ont été invités au camp des recrues après avoir joué une première saison chez les professionnels l'an dernier. Le défenseur Maxime Lajoie, un choix de cinquième ronde en 2016 qui a été mis sous contrat à la fin du camp de l'an passé, tentera pour sa part de convaincre les Sénateurs qu'il est prêt à jouer à Belleville cette saison au lieu de retourner à Swift Current comme joueur de 20 ans.