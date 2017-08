Chabot et White en quête d'un poste permanent

Une liste de 23 joueurs invités à ce camp a été dévoilée lundi et ils formeront l'équipe des Sénateurs qui prendra part à un tournoi au Ricoh Coliseum de Toronto, Ottawa affrontant pour l'occasion les recrues des Canadiens de Montréal (9 septembre) et des Maple Leafs de Toronto (10).

Choisis tous deux en première ronde au repêchage de 2015, Chabot et White ont tous deux disputé des parties avec le club de la LNH la saison dernière, l'arrière québécois en début de saison et le centre américain en fin de campagne ainsi qu'en séries éliminatoires. Tout sera cependant à recommencer pour eux au camp de cette année.

L'attaquant Logan Brown, premier choix du club en 2016, espérera lui aussi rester dans la capitale pour la saison 2017-2018 à l'issue de son deuxième camp avec l'équipe, mais comme il a 19 ans et qu'il lui reste une année d'éligibilité au hockey junior avec les Spitfires de Windsor, il sera plus difficile pour lui de se tailler un poste, d'autant plus qu'il a été blessé plus souvent qu'à son tour la saison dernière.

Neuf des autres joueurs invités au camp ont disputé des matches avec les Senators de Binghamton la saison dernière, incluant les Québécois Francis Perron et Gabriel Gagné, en plus du défenseur Charles-David Beaudoin, mis sous contrat après avoir terminé sa saison avec les Patriotes de l'UQTR. Le défenseur suédois Andreas Englund et son compatriote Marcus Hogberg, un gardien, feront également de cette équipe de recrues.

Le premier choix de juin dernier, le centre Shane Bowers, ne pourra prendre part à ce camp étant donné qu'il a fait son entrée à l'Université de Boston, après deux saisons dans la USHL avec les Black Hawks de Waterloo.

Les autres choix de juin dernier à Chicago, les attaquants Alex Formenton (London, 2e ronde) et Drake Batherson (Cap-Breton, 4e ronde) ainsi que le gardien Jordan Hollett (Medicine Hat, 6e ronde) seront tous présents, tout comme des espoirs qui devraient se retrouver à Belleville cette saison, comme le Tchèque Filip Chlapik, qui a connu une excellente saison l'an dernier avec les Islanders de Charlottetown.

Six joueurs sont des invités n'ayant jamais été repêchés, incluant Pius Suter, du Zurich SC en Suisse (ancien du Storm de Guelph âgé de 21 ans).

Cette formation sera dirigée par l'entraîneur-chef des Senators de Belleville, Kurt Kleinendorst, avec l'aide de son adjoint Paul Boutilier, de l'entraîneur affecté au développement des joueurs des Sénateurs Shean Donovan, ainsi que l'entraîneur du service vidéo des Senators de Belleville, Dylan Crawford.

Le camp du club de la LNH commencera le 15 septembre. Un premier match hors-concours aura lieu le 18 septembre, alors que la saison régulière s'amorcera le 5 octobre avec la visite des Capitals de Washington.