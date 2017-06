Les Sénateurs repêchent un centre

Originaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse, le jeune homme de 17 ans s'est expatrié à Waterloo, en Iowa, dans la United States Hockey League (junior A) pour poursuivre sa carrière lors des deux dernières saisons en attendant de se joindre aux Terriers de l'Université de Boston la saison prochaine.

«On pense que c'est un joueur complet qui peut jouer dans toutes les zones, un gars qui a un bon sens du hockey et qui a de bonnes mains. On le voit comme quelqu'un qui pourra nous aider dans quelques années. On le ciblait et on le voyait dans notre soupe», a déclaré le directeur général Pierre Dorion en entrevue avec TVA Sports après être passé sur l'estrade du United Center.

Au repêchage de la LHJMQ en 2015 alors qu'il avait 15 ans, Bowers avait été sélectionné par les Screaming Eagles du Cap-Breton, mais il a tourné le dos à cette formation de sa province natale pour explorer l'avenue des collèges américains.

«J'ai décidé que c'était la meilleure chose à faire pour mon développement et je ne regrette rien, ça a été une expérience fantastique. Être ici maintenant fait que tout ça en valait la peine», a déclaré le produit des McDonald's de Halifax midget mineur.

À sa première saison avec les Blackhawks de Waterloo il y a deux ans, il avait récolté 15 buts et 33 points en 56 parties, une production considérablement améliorée la saison passée (22 buts, 51 points en 60 matches).

Il a fait partie de l'équipe du Canada des moins de 18 ans l'an dernier pour le tournoi Ivan Hlinka, comptant un but en quatre matches.

L'an dernier, les Sénateurs avaient jeté leur dévolu sur le centre de 6' 6'' Logan Brown avec le 11e choix du premier tour lors de l'encan tenu à Buffalo. Bowers n'est pas aussi imposant physiquement, à 6' 1'' et 180 livres.

Plusieurs observateurs s'attendaient à ce que les Sénateurs repêchent un gardien d'avenir au premier tour, mais s'ils avaient l'oeil sur le meilleur espoir à cette position, Jake Oettinger, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied quand les Stars de Dallas ont conclu un échange avec les Blackhawks de Chicago pour obtenir le 26e choix au total et mettre la main sur le cerbère de Boston University, qui sera donc un coéquipier de Shane Bowers l'an prochain.