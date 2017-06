Un autre moment spécial pour les Anderson

(Las Vegas) Craig et Nicholle Anderson ont partagé un moment spécial mercredi soir, un autre, quand le gardien des Sénateurs d'Ottawa a été nommé récipiendaire du trophée Bill-Masterton en tant que joueur qui a affiché les plus belles qualités de persévérance et d'esprit d'équipe.

« Elle est la meilleure. Elle a refusé de m'accompagner sur l'estrade (pour accepter le trophée) parce qu'elle n'aime pas les feux des projecteurs. Elle s'est retrouvée sous ceux-ci bien malgré elle et maintenant, elle essaie d'en profiter pour faire du bien », a-t-il dit plus tard dans la salle d'entrevues.

Sa conjointe, qui lui avait annoncé sa rémission d'une forme rare de cancer de la gorge, était évidemment très heureuse de pouvoir l'appuyer à nouveau, comme son mari l'avait fait en prenant deux mois de congé pour être à son chevet au milieu de la saison, en novembre et décembre.

« C'est très spécial pour moi d'être ici, de pouvoir l'appuyer et être là pour lui maintenant, a-t-elle confié en arrivant à l'aréna. Quand je traversais des moments difficiles, je l'appelais et il me disait de ne pas lâcher, que la ligne d'arrivée était toute proche. Chaque match qu'il jouait nous rapprochait de cette ligne d'arrivée. »

Nicholle Anderson a raconté qu'elle avait dit à son mari que son club atteindrait au moins la troisième ronde des séries avant que celles-ci commencent. Sa confiance en faisant cette prédiction provenait de l'esprit d'équipe que les Sénateurs avaient forgé en se rassemblant pour faire face à leurs différentes épreuves, son cancer ainsi que la commotion cérébrale de Clarke MacArthur en début de campagne.

Le moment fort de la campagne est survenu à la fin octobre, quand les Sénateurs ont annoncé que Craig Anderson était parti au chevet de Nicholle une fois que le diagnostic est tombé. Il était cependant revenu en catastrophe quand son adjoint Andrew Hammond s'est blessé lors d'un match à Calgary. Il était revenu pour blanchir les Oilers d'Edmonton 2-0 le 30 octobre dernier.

« Quand on a vu qu'Andrew s'était blessé et que je lui ai dit que son club avait besoin de lui, nous étions en état de choc. On se disait que c'était faisable, qu'il serait capable de gérer les émotions. Après ce match, j'avais le coeur très serré, ça m'a touché énormément de le voir faire ça », a-t-elle relaté.

Anderson avait été très émotif à la fin de cette rencontre, après laquelle il était retourné à ses côtés avec l'acquisition de Mike Condon par les Sénateurs.

C'est le DG Pierre Dorion qui a orchestré cette transaction avec Pittsburgh pour obtenir ce remplaçant de qualité, et c'est aussi Dorion qui avait eu la lourde tâche d'annoncer à la planète hockey que Nicholle Anderson faisait face à son important défi.

« C'est spécial pour nous qu'il soit ici avec nous (comme candidat au titre de DG de l'année). Nous étions très secoués quand on l'a appris et on s'est dit que Pierre était la bonne personne pour l'annoncer. Son appui au cours de cette épreuve a été quelque chose. Il est le DG et tout le monde a été gentil avec nous, mais il est un homme spécial, très dévoué à la famille. Et toutes les femmes et copines des autres joueurs ont été fantastiques avec moi également pour former un comité d'appui », a-t-elle mentionné.

Anderson, qui a présenté une fiche de 25-11-4 avec une moyenne de 2,28 et un taux d'efficacité de ,926 en saison régulière, a été préféré à Andrew Cogliano, des Ducks, et Derek Ryan, des Hurricanes, pour le titre.