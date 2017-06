Une montagne russe d'émotions pour Anderson

Le gardien des Sénateurs, sans doute le favori pour remporter le trophée Bill-Masterton pour l'esprit d'équipe et la persévérance affichée alors qu'il a aidé son épouse Nicholle à faire face à un rare cancer de la gorge, s'est amené à Las Vegas pour célébrer cette première invitation à la soirée de remise des prix de la LNH en famille, avec ses fils ainsi que ses parents.

« C'est toujours bon de ne pas avoir à payer pour faire garder les enfants », a-t-il blagué en entrevue avec le Droit.

Plus sérieusement, il ne manque pas de rappeler que sa campagne 2016-2017 en a été une de montagne russe d'émotions de toutes sortes et il est maintenant heureux de pouvoir se reposer un peu et évacuer tout le stress de cette saison.

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas personnellement. Les gars de l'équipe ont dû faire face à beaucoup d'adversité en perdant leur gardien numéro un pour deux mois. Les gars ont su compenser, "Condo" (Mike Condon) a été excellent. Le fait que tout le monde tirait la corde dans la même direction a fait que ce fut plus facile pour moi de revenir, de vouloir revenir. C'est un crédit à mes coéquipiers, cet appui qu'ils m'ont montré. Maintenant, nous sommes en santé et la vie continue, on peut penser à l'avenir », racontait-il.

C'est d'autant plus vrai que son épouse Nicholle lui a annoncé le matin du septième match contre Pittsburgh qu'elle était en rémission de son cancer.

« Elle est fantastique. C'est excellent qu'elle soit ici pour m'appuyer, elle l'a fait toute ma carrière. J'ai été capable de l'appuyer à travers des moments difficiles cette saison. Nous avons été de bonnes béquilles l'un pour l'autre depuis qu'on se connaît », soulignait-il.

Bien appuyé par l'organisation des Sénateurs au cours de cette campagne pas comme les autres, Anderson ne demanderait pas mieux que de s'asseoir avec le d.g. Pierre Dorion après le 1er juillet pour discuter d'une prolongation de contrat, lui qui a une autre saison à disputer sous son présent pacte qui lui rapporte un salaire de 4,2 millions, une aubaine pour un gardien numéro un dans le circuit Bettman.

« Depuis que je suis arrivé (du Colorado en 2011), tout a été facile à Ottawa, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à jouer pour les Sénateurs et je ne demanderais pas mieux que de continuer à le faire le plus longtemps possible, dit-il. Quand ce sera le temps de parler de l'avenir, je vais le faire avec mon épouse. Si c'est mutuel et qu'on veut que je reste ici, ce serait parfait. Ça a bien fonctionné pour moi ici, du côté personnel et du côté hockey. »

Il l'avait mentionné plus tôt quand il a appris sa nomination pour le Masterton, Anderson aurait préféré s'amener à Vegas en tant que candidat au trophée Vézina de gardien par excellence. Mais il aimait quand même de se retrouver parmi les meilleurs joueurs du circuit Bettman pour cet événement majeur.

« C'est une première pour moi et c'est intéressant de voir tous ces grands joueurs du présent et du passé. J'ai rencontré M. Mark Messier, qui était un gars que j'admirais en grandissant même s'il n'est pas un gardien, et ce fut une belle rencontre... Pour revenir et être en lice pour le Vézina, il faudrait que bien des choses tombent bien en place. C'est un rêve de gagner un trophée Vézina et une coupe Stanley, mais ce n'est pas facile. Si tout peut tomber en place à nouveau comme cette année, tout est possible cependant », a noté celui qui est en lice avec Andrew Cogliano, des Ducks d'Anaheim, et Derek Ryan, des Huricanes de la Caroline, pour le Masterton.

En terminant, Craig Anderson a confié que sa blessure au dos à laquelle Pierre Dorion a fait référence au cours de son point de presse de fin de saison n'était rien de grave. « L'après-midi du troisième match à New York (en deuxième ronde), je me suis réveillé avec des spasmes au dos qui m'ont incommodé pour ce match et le suivant. Drôle d'histoire, la veille au soir, on soupait sur une terrasse et la chaise dans laquelle j'étais assis s'est effondrée sous moi. J'étais correct sur le coup, je ne sais pas si ça a eu un rôle à voir là-dedans. Mais je n'ai jamais passé proche de rater un match », a-t-il relaté.