Repêchage d'expansion: plusieurs offres à étudier

À son arrivée au Nevada, le directeur général des Sénateurs d'Ottawa n'allait pas nécessairement pouvoir prendre le chemin des tables de jeu puisqu'il avait un peu de travail devant lui, devant faire face à une heure de tombée imposée par son homologue des Golden Knights de Vegas, George McPhee.

Au lendemain de la soumission des listes de protection des 30 équipes de la LNH en vue du repêchage d'expansion de mercredi, McPhee a annoncé son intention d'écouter les offres de transactions seulement jusqu'à minuit lundi soir.

Il entendait se donner du temps mardi pour analyser ensuite toutes ces offres d'équipes qui cherchent à protéger certains joueurs laissés sans protection en lui troquant des choix de repêchage ou des espoirs, ce qui est permis selon les règles d'expansion établies pour accueillir la 31e franchise du circuit Bettman. Celle-ci a payé 500 millions $ (US), ce qui lui a valu des conditions bien plus favorables que celles d'expansions précédentes, dont celle de 1992, quand les Sénateurs ont effectué leur retour dans la LNH en sélectionnant les Peter Sidorkiewicz, Sylvain Turgeon, Brad Marsh, Laurie Boschman et compagnie.

Quelques rumeurs

« Nous écoutons encore les offres, a dit McPhee lundi lors d'un point de presse tenu aux bureaux de l'équipe. Nous n'avons pas finalisé de transactions, mais nous avons dit aux autres équipes que nous allons aller de l'avant avec nos plans pour sélectionner les joueurs de notre équipe (mardi). Donc aujourd'hui (lundi) est la dernière journée pour s'entendre. »

Une rumeur émanant de Columbus voulait que les Blue Jackets aient déjà offert leur choix de première ronde du repêchage amateur de vendredi à Chicago, le 24e au total, pour que les Golden Knights ne touchent pas à certains de leurs jeunes joueurs qui n'ont pu être protégés. Il y a aussi des clubs qui pourraient demander à Vegas de sélectionner un joueur qui les intéresse pour eux, afin d'ensuite conclure un échange après le repêchage d'expansion.

« Rien n'est fait. Nous avons certaines choses qui sont enlignées, mais rien n'est final », a mentionné McPhee, l'ancien DG des Capitals de Washington.

Le 28e choix

En tant que demi-finalistes des dernières séries éliminatoires, les Sénateurs détiennent le 28e choix de la première ronde de l'encan de vendredi. Ils n'ont cependant que quatre choix à ce repêchage, des sélections aux deuxième (obtenue de Calgary contre Curtis Lazar), quatrième et sixième tours. Ceux de troisième ronde (refilé à la Caroline pour Viktor Stalberg) et de cinquième (Pittsburgh pour Mike Condon) ont été sacrifiés la saison dernière pour améliorer l'équipe dans l'immédiat, alors que leur propre choix de deuxième ronde est passé aux Maple Leafs de Toronto dans l'échange qui a amené Dion Phaneuf à Ottawa. Ce même Phaneuf qui a forcé la main à Dorion d'exposer le défenseur Marc Méthot en refusant de lever sa clause de non-échange pour être éligible au repêchage d'expansion.

Des choix de 2018 ou plus tard peuvent également servir d'appât, cependant. Et il ne faut pas oublier que le directeur du personnel des Knights, Bob Lowes, est l'ancien dépisteur amateur en chef des Sénateurs. Ce dernier connaît donc très bien les espoirs qui sont dans l'organisation d'Ottawa, ayant été avec eux pendant plus de 10 ans (les deux dernières comme dépisteur-chef). Il a eu son mot à dire dans les sélections de joueurs comme le défenseur Andreas Englund et l'attaquant Francis Perron, entre autres espoirs qui pourraient potentiellement intéresser Vegas.

Pierre Dorion, qui est candidat au titre de DG de l'année qui sera remis mercredi lors de la remise des prix de la LNH et du dévoilement des choix des Knights, avait laissé entendre à son point de presse de fin de saison qu'il avait tenu des discussions avec George McPhee dès le lendemain de l'élimination des siens aux mains des éventuels champions de la coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh.