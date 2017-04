L'animosité grimpe d'un cran

Les partisans bostonnais n'ont pas apprécié non plus, lançant des déchets en direction du banc des visiteurs quand ils sont passés dans le couloir menant à leur vestiaire. Un amateur particulièrement fringant a tenté d'arracher le bâton des mains du défenseur Chris Wideman, si on se fie aux images captées par une caméra de télévision, le capitaine Erik Karlsson l'aidant à le récupérer en lui assenant un coup de bâton sur les mains.

« Les clubs s'aiment de moins en moins, c'est normal

en séries. »

Alexandre Burrows

« Je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Comme Bobby a dit après le match, j'étais tellement content qu'on ait marqué, j'étais un des premiers à sauter sur la glace. Avec la pluie de bouteilles et même de rondelles qui ont été lancées, c'était assez dangereux, donc on est sorti rapidement et moi, je n'ai rien vu de ça », a indiqué l'attaquant Alexandre Burrows.

« J'ai essayé de quitter le plus rapidement possible, ce sont des partisans passionnés et ils ont bien montré à quel point à la fin », a noté le centre Kyle Turris, qui a aidé à préparer le but de Ryan en prolongation.

« Moi, j'ai quitté le banc peu après qu'on ait compté et je n'ai eu connaissance de rien. On n'en a pas parlé, il n'y a rien à dire là-dessus », a déclaré l'entraîneur-chef Guy Boucher.

« Ça montre juste à quel point ils sont passionnés. Les partisans à ce temps-ci de l'année peuvent devenir un peu fous, on a juste essayé de débarquer de la glace le plus vite possible. J'ai évité tout ça en passant rapidement », a noté le défenseur Cody Ceci.

Ces amateurs menaçaient de faire sauter le toit du TD Garden quand les Bruins ont comblé leur recul de trois buts en deuxième période.

Les Sénateurs doivent s'attendre à un bien meilleur début de rencontre des joueurs en noir et jaune mercredi soir lors du quatrième match, surtout quand un de leurs leaders, Patrice Bergeron, a déclaré que « notre début de match a été terrible, ça ne peut pas arriver à ce temps-ci de l'année ».

« On sait qu'il va falloir essayer de traverser la tempête et trouver un moyen de prendre le momentum, sortir la foule du match », a dit Ceci.

« Ça va être une bataille, probablement le match le plus intense de la série. Ça a été physique lors du dernier match (44 mises en échec des Bruins, 38 des Sénateurs) et ça va certes continuer. Ce sont des matches amusants à disputer, nous allons être prêts », a assuré Turris.

« Les clubs s'aiment de moins en moins, c'est normal en séries, a dit Alexandre Burrows pour sa part. On s'attendait à ça, surtout devant leurs partisans qui sont assez bruyants. Pour nous, ça ne change rien, on se concentre match par match. Le prochain va être le plus gros, c'est certain. »

« L'urgence augmente des deux côtés de match en match, ça donne du bon hockey alors que les matches sont de plus en plus difficiles à gagner. C'est serré. Je m'attendais à une série de sept matches, le septième nécessitant deux ou trois prolongations, je pense encore la même chose. On ne regardera pas plus loin que la première période du match de mercredi », a mentionné Boucher.

Ryan, en passant, a dit après le match que l'arbitre Eric Furlatt, qui a appelé la punition à Nash, lui a donné « un break, qu'on va prendre », en ne lui imposant pas une punition à lui aussi sur cette séquence qui a fait rager les Bruins.

« C'était un geste égoïste de ma part, je ne pouvais pas faire ça, peu importe ce qui était arrivé auparavant... Il est venu me frapper alors que j'étais déjà à genou, avec un coude ou un poing. J'ai juste tenté de le repousser. Il a embelli ça un peu. Quand même, ça ne peut pas arriver », a dit Nash après le match dans le vestiaire des Bruins.