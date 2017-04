Mark Borowiecki absent pour le 3e match

Blessé à une jambe lors du gain de 4-3 en prolongation samedi, Mark Borowiecki sera absent et l'entraîneur-chef Guy Boucher a décidé d'utiliser le jeune Ben Harpur plutôt que Fredrik Claesson pour le remplacer.

«Ben s'est vraiment développé, il a été nommé le joueur le plus utile de son club dans la Ligue américaine hier. Depuis Noël, j'entends dire qu'il est prêt... On l'a vu à la fin de la saison quand trois de nos quatre premiers défenseurs étaient blessés, il est venu jouer plus de 20 minutes lors de matches avec une pression majeure. Il est très calme avec la rondelle et en transition. Claesson a bien joué lors de son dernier match (premier de la série), mais on veut avoir le plus de gars possible qui sont frais et prêts à jouer», a dit Boucher pour expliquer sa décision.

Le capitaine Erik Karlsson a aussi brillé par son absence à la pratique matinale des siens, mais c'était juste une question de le reposer pour le match. «Pour être bien honnête, il n'a jamais besoin de pratiquer», a ajouté Boucher, qui comptera sur le vétéran Marc Méthot pour être son partenaire pour un deuxième match consécutif.

Les Bruins pourraient de leur côté miser à nouveau sur le centre David Krejci, dont la disponibilité sera confirmée après la période de réchauffement, tout comme celle du défenseur Colin Miller. Ils ont rappelé Tommy Cross et Matt Grelcyk de leur club-école de Providence par mesure d'urgence étant donné que Torey Krug, Brandon Carlo et Adam McQuaid sont tous sur la touche.