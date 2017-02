Une victoire chanceuse

« "Condo" a encore été très solide pour nous. Je trouve que nous avons bien rebondi dans ce match où il y a eu un peu de tout. On a été chanceux pour un but et eux aussi. Puis "Stony" a été énorme pour nous toute l'année, et il l'a été encore. On a trouvé un moyen de gagner alors qu'on se sentait mal après notre dernier match », a dit Phaneuf en faisant référence au revers de 6-0 contre St. Louis mardi.

« Les gars ont bloqué plus de tirs que dernièrement et ça indique que l'on a mieux joué défensivement. On avait besoin d'une victoire un peu graisseuse comme ça pour mettre fin à notre mauvaise séquence », a-t-il indiqué.

« On a eu un but chanceux, mais ça s'est égalisé parce qu'ils en ont eu un eux aussi. Sur leur deuxième but, Zack Smith a bloqué un tir, mais la rouelle est allée directement à Benn », analysait Boucher.

Les Stars se sont cependant bien remis de ce but bizarre alors qu'ils ont réussi à créer l'égalité au deuxième tiers, grâce aux filets d'Antoine Roussel, laissé seul à l'embouchure du filet, et de Jamie Benn, avec un bon tir sur réception.

Les Stars ont ensuite fait un cadeau aux locaux en leur permettant de doubler cette avance quand Jiri Hudler a marqué dans son propre filet. Lehtonen était parti au banc vu qu'une punition à retardement avait été appelée, et en tentant une passe vers l'arrière en zone neutre, Hudler a vécu un cauchemar en voyant la rondelle passer entre ses deux défenseurs. Le but a été crédité à Chris Kelly, qui n'était même plus sur la glace quand la rondelle a pénétré dans le but.

Quand Jiri Hudler a compté dans son propre filet en fin de premier tiers, Chris Kelly ne se doutait aucunement qu'il se verrait crédité du but le plus bizarre de sa carrière.

« Pas de lancer au but et pas de plus parce que je n'étais pas sur la glace, mais un but. C'est de l'efficacité, ça », a-t-il blagué au milieu du vestiaire des gagnants après le gain de 3-2 contre les Stars.

« J'ai vu le jeu du banc et je pensais que le défenseur allait pouvoir récupérer la rondelle en premier, puis il a réalisé qu'il n'y arriverait pas et il a arrêté... Je n'avais aucune idée que j'avais été le dernier à toucher à la rondelle. Je me souviens que j'y avais touché, j'avais tenté de forcer Patrick Sharp en zone neutre et c'est là que la punition s'est produite », a relaté Kelly au sujet de la mineure à retardement imposée à Zack Smith, ce qui a mené le gardien Kari Lehtonen au banc des siens.

Hudler se sentait évidemment très mal d'avoir contribué ainsi au quatrième revers de suite des Stars. « J'avais vu (Cody) Eakin du coin de l'oeil, mais je ne voulais pas faire de passe transversale pour causer de revirement, je pensais qu'en retournant dans notre zone, on pourrait se regrouper et recommencer l'attaque. Je savais que le gardien n'était plus là, mais je ne pensais jamais que je marquerais dans mon propre but. J'ai déjà passé près de le faire une couple de fois par le passé, mais je n'en étais tiré. Pas cette fois », a commenté le vétéran attaquant de Dallas.

« Le hockey est bizarre. On n'a pas si bien joué en première période et on a compté deux buts, dont ce but chanceux. Puis on a mieux joué en deuxième alors qu'on a alloué deux buts. En troisième, nous avons joué à notre façon, on aurait pu compter plus de buts et on ne s'est pas frustré, on a continué à jouer », a noté l'entraîneur-chef Guy Boucher, qui a particulièrement louangé le travail de Dion Phaneuf, qui s'est battu contre Jamie Benn en première période, et de Tommy Wingels.