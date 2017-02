Phaneuf se souvient

Il y a un an, jour pour jour, Bryan Murray complétait la dernière transaction majeure de sa carrière. Il n'a pas fait les choses à moitié. Il a négocié avec l'ennemi juré torontois. Neuf joueurs ont été impliqués dans l'offre finale.

Ce marché lui a permis de mettre la main sur le capitaine des Maple Leafs, rien de moins.

Douze mois plus tard, il peut être fier de son coup. D'abord, il a réussi à se défaire des pires contrats qu'il avait lui-même octroyés au fil des ans. Quand Jared Cowen, Colin Greening et Milan Michalek sont partis, il a réalisé d'intéressantes économies. Aujourd'hui, Greening et Michalek font partie du club école des Leafs dans la Ligue américaine. Le contrat de Cowen a été racheté. Une bataille juridique s'en est suivie.

Phaneuf n'est pas un joueur « bon marché ». Il est le défenseur le mieux payé chez les Sénateurs. Il gagne 7 millions $ US cette saison. Ce salaire ne changera pas d'ici la fin de la saison 2020-21.

Pour l'instant, il remplit à merveille le rôle qui lui a été confié. « Il est surtout un bon leader dans la chambre, fait savoir son coéquipier Marc Méthot. Quand on est allés le chercher, on avait besoin d'un autre défenseur. Surtout, c'est sa présence dans la chambre qui a fait la différence jusqu'à maintenant. Il est un bon leader, il parle à tout le monde. Nous avions vraiment besoin d'un gars comme ça dans l'équipe. »

À son 366e jour en tant que membre des Sénateurs, mercredi, Phaneuf constatait que le temps file. « J'aurais préféré que vous me parliez de tout ça au lendemain d'un match plus satisfaisant. Cela dit, si je dresse un bilan honnête, je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié le temps passé ici. J'adore Ottawa. Les gens d'ici ont été incroyables. La dernière année de ma vie fut très positive. Dès le premier jour, tout le monde m'a accepté. Je suis très heureux d'être ici et d'appartenir à cette équipe. »

Quitter Toronto l'a-t-il revigoré ? « Oui, je crois que c'est le cas. Les changements sont inévitables dans le sport professionnel. Je me suis bien amusé durant mes années à Calgary. Je me suis aussi beaucoup amusé à Toronto. J'ai beaucoup appris dans ces deux villes. Mais ce nouveau déménagement m'a fait du bien. »

En rouge et noir

La dernière année nous a également permis de découvrir quelque chose. Un ancien capitaine des Leafs peut survivre à Kanata sans problème. Phaneuf était détesté dans le vestiaire des Sénateurs jusqu'au jour où il y a été admis.

« Les joueurs qui portent un chandail rouge et noir ont toujours détesté ceux qui portent un chandail bleu et blanc. Le contraire est aussi vrai. C'est ça, une rivalité. Il n'y a pas beaucoup d'amis dans la Bataille de l'Ontario. On dira ce qu'on voudra, c'est une histoire sérieuse », affirme Mark Borowiecki.

« J'ai quand même beaucoup de respect pour des tas de joueurs contre qui je me bagarre sur la patinoire. Ce respect est généralement mutuel. Nous n'aimions peut-être pas Dion dans le passé, mais nous avions beaucoup de respect pour lui », ajoute-t-il.

Phaneuf n'a pas aimé les huées de la foule, vers la fin du match de mardi. Elles lui ont possiblement rappelé de mauvais souvenirs de ses dernières années à Toronto. Il comprend toutefois leur réaction. « Nous voulons jouer pour les fans. Nous voulons leur offrir un produit dont ils sont fiers. Nous allons leur donner un meilleur spectacle jeudi. »