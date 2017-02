Boucher maintient le cap

Il est même allé plus loin, annulant carrément la séance d'entraînement sur glace qui était prévue.

Il n'était pas question pour l'entraîneur-chef de convier les Sénateurs d'Ottawa à une séance d'entraînement punitive quelques heures plus tard. Il n'avait pas l'intention de crier, de briser son bâton ou de déchirer sa chemise sur la glace. Il n'y aurait rien de tout cela, mercredi.

Son équipe venait d'encaisser son pire revers de la saison. Elle avait été blanchie, encaissant six buts contre les Blues de Saint-Louis.

Le jeune vétéran franco-ontarien ne prend surtout pas à la légère le prochain adversaire. « Une autre équipe qui se bat pour éviter d'être écartée de la course aux séries », dit-il au sujet des Stars.

Craig Anderson devant le filet des Sénateurs contre les Stars? C'est fort peu probable. Anderson en uniforme, derrière le banc, dans le rôle du gardien de buts numéro deux? Ça se pourrait.

«Honnêtement, je ne m'y attends pas, répond Guy Boucher. Je ne peux pas parler à la place d'Andy. S'il débarque dans mon bureau et qu'il me dit qu'il veut jouer...»

L'entraîneur-chef est cependant catégorique. Les Sénateurs ne peuvent continuer de surtaxer Mike Condon. Ils ont besoin de leur gardien de buts numéro un, et vite. «Son retour au jeu est imminent, assure-t-il. Mais un retour imminent, ça peut survenir la semaine prochaine.»

Anderson a enfilé les jambières, mercredi. Il a poursuivi son travail de réhabilitation avec l'entraîneur des gardiens des Sénateurs, Pierre Groulx. Il doit prendre part à une autre séance de travail sur glace, jeudi matin. Il communiquera avec Boucher par la suite.

L'entraîneur-chef entend dévoiler l'identité de son gardien débutant contre les Stars durant son point de presse d'avant-match, en fin de matinée.