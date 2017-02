Effort irrespectueux

« Nous sommes tous responsables et on voulait montrer qu'on se tient tous ensemble. Par les saisons passées, on a atteint le fond du baril et là, on va s'en sortir. On joue pour les uns et les autres, ainsi que pour le gars (Boucher) de l'autre côté du couloir. Tout le monde voulait montrer qu'on a encore la foi », a ajouté Ryan.

« C'était un mauvais effort général. Quand on perd, on dit que ce n'est par parce qu'il y a eu un manque d'effort, mais ce soir, c'est l'exception. Nous étions à plat, on n'avait pas de jump tôt dans le match, a commenté l'attaquant Bobby Ryan, présent dans le vestiaire comme tous ses coéquipiers à l'arrivée des journalistes. Andrew méritait un meilleur effort de notre part, il a été un professionnel à travers les hauts et les bas des derniers. Là, il obtient un départ et c'est un manque de respect de notre part de le placer dans cette position. »

Guy Boucher était bien calme quand il s'est présenté devant les médias après le cuisant revers de 6-0 des Sénateurs contre les Blues. S'il bouillait à l'intérieur, il parvenait à bien cacher ses émotions.

«L'adversité te détruit ou te bâti, c'est un choix. On va certainement choisir l'adversité qui va nous bâtir. Ce n'est pas comme si on avait perdu six ou sept matches de suite, on a quand même ramassé des points et on a joué un de nos meilleurs matches à Tampa Bay. On ne vient pas de perdre tout ce qu'on fait, alors c'est important de rester calme, regarder les petits détails qui faisaient de nous une bonne équipe, et revenir à ça. On ne paniquera pas», a-t-il commenté d'un ton posé.

Boucher ne lançait évidemment pas la pierre à son gardien Andrew Hammond. «Il nous a tenus dans le match en première période pour nous permettre de trouver notre game, mais ce n'est pas venu. Lors de quatre de nos cinq derniers matches, nous n'avons pas connu de bons débuts de partie», a-t-il souligné.

Le capitaine Erik Karlsson n'aime pas trop voir ce qui se passe avec son club qui a été dominé 10-0 au pointage lors de ses deux dernières sorties, mais il était bien calme lui aussi au milieu du vestiaire.

«On ne joue pas comme on en est capable et on doit en faire plus pour aider nos gardiens, c'est certain. À Buffalo, je pense que nous n'étions tout simplement pas là, ils étaient toujours un pas devant nous. Aujourd'hui, on a commencé de façon correcte, mais on n'a juste pas trouvé le moyen de mettre la rondelle dans le filet pour qu'on décolle», a-t-il noté. Les Sénateurs n'avaient pourtant obtenu que cinq lancers, et aucun vraiment dangereux, au cours du premier tiers.