Condon a hâte à son prochain départ

« Je me sens comme je me sens habituellement au mois de septembre. Le problème, c'est que tous les autres jouent au hockey depuis quatre ou cinq mois », a-t-il enchaîné.

« J'imagine que je devrais me compter chanceux. Je suis quand même un compétiteur et les compétiteurs préfèrent jouer », a-t-il déclaré mardi matin, quand il fut déterminé qu'Andrew Hammond obtiendrait le départ contre les Blues.

Il reste un peu plus de quatre mois à écouler avant le repêchage d'expansion de la LNH. Les joueurs qui sont susceptibles d'aboutir à Las Vegas ont déjà commencé à y penser.

« Je sais que nous devons d'abord nous concentrer sur le travail que nous devons accomplir cette saison. Je ne peux cependant pas vous mentir. Parfois, quand je suis à la maison, dans mon fauteuil, en train de regarder la télévision, je pense à tout ça », reconnaît Mark Borowiecki. En vertu des règles qui sont établies, les 30 formations existantes du circuit pourront protéger entre trois et quatre défenseurs. Puisqu'il fait partie du troisième duo à Ottawa, le robuste gaillard est bien conscient qu'il pourrait être exposé. La plupart des joueurs qui seront réclamés par les Golden Knights à la fin du mois de juin seront heureux de s'installer dans la vibrante cité du Nevada. Borowiecki préférerait poursuivre sa carrière au Centre Canadian Tire, à quelques kilomètres de la maison où il a grandi.

« Ce qui doit arriver arrivera, dit-il, serein. Je suis extrêmement reconnaissant. J'ai toujours rêvé d'appartenir à l'organisation des Sénateurs. J'apprécie chaque journée passée ici. Mais le hockey, c'est le hockey. Les déménagements sont inévitables. »

Sur la route pour se changer les idées

Mike Yeo est devenu jeudi dernier le 14e entraîneur-chef de l'histoire des Blues.

Il a entrepris sa première semaine complète à titre de grand patron sur la route. L'équipe a disputé mardi le deuxième d'une série de cinq parties sur des patinoires adverses.

« Je ne vous cacherai pas que nous avons vécu des moments assez difficiles. Nous avions tous beaucoup de respect pour Hitch », déclare-t-il. Yeo était l'adjoint de Ken Hitchcock jusqu'à son congédiement. « C'est probablement une bonne chose pour notre équipe de se retrouver sur la route en ce moment. Nous n'avons pas besoin d'oublier ce qui vient de nous arriver, mais ça ne fait pas de tort de se changer un peu les idées. »

Dans ce voyage, les Blues accordent une vraie chance à un espoir de se faire valoir. L'ancien des Wildcats de Moncton Ivan Barbashev occupait le poste de centre du troisième trio, mardi. « C'est un rôle qui lui convient parfaitement en ce moment. Stats et Bergy (Paul Stastny et Patrik Berglund) forment un bon duo. En attendant de gravir les échelons, Barby gagne tranquillement en confiance. Nous lui accordons de plus en plus de mises en jeu en territoire défensif. Même s'il n'a pas un grand rôle offensif, nous avons beaucoup de respect pour lui », résume Yeo.