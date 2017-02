Méthot fier de son plus-15

L'occasion d'un entraînement dans la communauté, devant environ 400 écoliers du secteur, était bien choisie pour parler au défenseur franco-ontarien originaire du sud d'Ottawa de parler de son excellente campagne 2016-2017, illustrée particulièrement par son différentiel de plus-15.

Cette statistique n'est pas toujours révélatrice de la qualité du jeu d'un joueur en particulier, celui-ci pouvant se retrouver sur la glace sans avoir eu un quelconque impact sur un but marqué par son club ou alloué par celui-ci. Mais dans le cas de Méthot, ça montre quand même qu'il s'est avéré un excellent partenaire pour Erik Karlsson sur la première paire.

« J'ai été moins-2 l'autre soir (à Buffalo), c'est ça la game, certains soirs, tu ne seras pas parfait et ils vont capitaliser sur tes erreurs. Mais je suis fier de ça (son plus-15), c'est quand même une statistique qui n'est pas toujours constante, tu peux sauter sur la glace et ils comptent un but alors qu'il n'y a rien que tu peux faire. Mais après plus de la moitié de la saison, il y a quand même une petite histoire là. Sauf que ça peut changer très vite, comme on l'a vu l'autre soir.

L'arrière à caractère défensif, qui est toujours en quête d'un premier but cette saison (il a huit passes), ne sait pas trop comment expliquer qu'il a un tel différentiel alors que celui de Karlsson est de zéro.

«C'est différent pour lui. Il joue sur l'avantage numérique et si on alloue un but pendant ce temps-là, ça ne l'aide pas. Il est aussi sur la glace en fin de match quand on retire notre gardien si on cherche à combler un déficit. Alors pour lui, c'est plus difficile de garder un différentiel positif», estime-t-il.

Saison exceptionnelle

Quoi qu'il en soit, l'entraîneur-chef Guy Boucher pense qu'il n'y a pas de doute que Méthot connaît une grosse saison.

«Pour être franc, depuis le début de la saison, il est exceptionnel. Tout le monde me dit que c'est sa meilleure saison ici (à Ottawa). Je suis vraiment content et il faut qu'il continue comme ça parce qu'on en a vraiment besoin. Ce n'est pas juste le fait qu'il joue avec Erik, il n'est pas toujours avec lui. C'est juste qu'il est gros. Notre système l'aide, parce que quand tu gardes ça simple pour lui, il peut être très intense et utiliser sa vitesse, son jump et sa gap (NDLR: espace entre lui et les attaquants), ce qui est probablement sa grande force, pour forcer le jeu en zone adverse et en zone neutre», souligne Boucher.

Méthot confirme qu'il adore le système qui permet aux arrières de l'équipe de foncer à l'intérieur de la ligne bleue adverse pour enrayer les sorties de zone adverses.

«J'adore ça le nouveau système, j'aime le fait qu'on ait plus de support maintenant. Avoir le troisième attaquant qui se tient haut dans la zone, ça nous aide. On peut être plus agressif. Et en même temps, on a beaucoup amélioré les choses dans notre zone défensive. Ça aide mon jeu à moi ainsi qu'à des gars comme 'Boro' (Mark Borowiecki) et Dion (Phaneuf). Avec un meilleur appui, il y a moins de pression défensivement», note Méthot.