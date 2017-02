Pas la faute de Mike Condon

BUFFALO - Au fil d'une séquence record de 27 parties auxquelles il a pris part, Mike Condon a fait bien des choses : il a alloué des mauvais buts à l'occasion, il a rebondi après de mauvaises performances, et il est venu en relève à Craig Anderson et Andrew Hammond pour en arriver là.

Samedi soir à Buffalo, le gardien des Sénateurs d'Ottawa a vécu une première alors que son entraîneur-chef Guy Boucher a sorti son crochet pour une rare fois cette saison pour le retirer du revers de 4-0 de son club contre les Sabres.

Victime de ces quatre buts sur 25 lancers, Condon a cédé sa place à Hammond, qui participait à un premier match depuis qu'il s'était blessé à une cheville le 18 décembre dernier contre les Islanders de New York. Il n'a fait face qu'à un seul tir au cours de ses 9:09 minutes de jeu.

Boucher ne voulait cependant surtout pas que sa décision soit interprétée comme une pierre lancée en direction du gardien américain qui a sauvé la saison des siens en l'absence d'Anderson, lui qui a terminé tous ces 27 matches de suite.

« Ça avait plus à voir avec donner du temps de glace à Hammond, qui n'a pas joué depuis longtemps alors qu'on va peut-être avoir besoin de lui à un moment donné. Ce n'était définitivement pas la faute de Condon, c'était le reste du groupe. Les joueurs lui ont dit et moi aussi. Il n'avait pas besoin de rester là alors que le match n'allait nulle part... Leur gardien a été bon, mais on n'a pas payé le prix pour créer de la circulation devant lui. On a obtenu assez de lancers, mais il les a tous vus et un gars de sa grosseur, s'il voit tout, il va tout arrêter », a expliqué l'entraîneur-chef des Sénateurs.

Le gardien des Sabres, c'était évidemment l'ancien des Sénateurs Robin Lehner, qui a repoussé tous leurs 37 tirs pour signer son premier jeu blanc de la saison, le premier d'un ancien cerbère d'Ottawa contre son ancien club par surcroît.

Déjoué par Kyle Okposo au premier tiers, Ryan O'Reilly en deuxième, puis Sam Reinhart et Marcus Foligno en troisième avant de prendre le chemin des douches, Condon a levé son chapeau au gardien suédois après s'être incliné contre lui et ses coéquipiers.

« Okposo a fait un beau jeu, O'Reilly a bien fait dévier un tir, et Reinhart a aussi fait un beau jeu. Lehner a été excellent lui aussi, mettez tout ça ensemble et ça donne une soirée où on n'a rien pu faire de bon. C'est un jeu de momentum, si on avait pu compter un but, on en aurait probablement compté un deuxième. Mais c'était un de ces soirs », a-t-il souligné.

Mike Hoffman aurait bien pu compter ce but en fin de deuxième tiers, mais Lehner, qui a porté sa fiche à 3-0-2 contre son ancien club avec une moyenne de 1,18 et un taux d'efficacité de ,961, lui a volé un but avec un spectaculaire arrêt de la mitaine.

« Lehner a bien joué, nous avons obtenu nos chances, surtout quand c'était 2-0. Si on fait 2-1, l'histoire aurait pu être différente. Dans les derniers matches, on a compté des buts à des moments clés et ça aurait pu en être un, mais il a fait un bon arrêt », a dit Hoffman au sujet de l'arrêt spectaculaire de celui avec qui il était allé souper la veille au soir.

Lehner, lui, n'a pas fait trop de cas de cette autre victoire contre le club qui l'a envoyé à Buffalo il y a deux ans contre le premier choix utilisé pour sélectionner Colin White.

« Oui, c'est bien, évidemment. Mais je suis passé à autre chose. Les Sabres sont l'équipe que j'aime, pour qui je joue maintenant. Vous savez, (l'échange) fait partie du passé », a-t-il dit aux collègues de Buffalo.

Condon et les Sénateurs vont maintenant tourner la page sur un voyage de trois parties où ils ont remporté un gain contre deux revers. Ils amorceront un séjour de quatre parties à domicile mardi soir en recevant les Blues de St. Louis. Probablement qu'à un moment donné au cours de ce séjour, Craig Anderson pourra prendre place au bout du banc ou possiblement même obtenir un départ alors qu'il poursuit sa remise en forme.