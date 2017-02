Anselmi: occupé et à l'écoute

Quelques heures après son entrée en fonction, la semaine dernière, il s'est envolé vers Los Angeles pour assister au Match des étoiles de la LNH. Il a reçu « entre 500 et 600 » messages de partisans qui voulaient le féliciter ou encore lui faire part de leurs observations et commentaires. Il n'aura pas le temps de répondre à tout le monde, mais il a trouvé une quinzaine de minutes de son temps, à son retour en ville, pour s'entretenir avec le quotidien francophone de la capitale.

QUESTION : Vous n'aurez pas le temps de répondre à tout le monde ?

RÉPONSE : Non. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. J'ai pris le temps de répondre à nos commanditaires, à nos partenaires. Certains échanges sont toujours en cours. Vous allez bientôt apprendre à me connaître. Quand je serai à l'aréna, je serai visible et accessible. J'aime développer des relations avec les clients. C'est un des trucs que j'apprécie dans le monde du sport. On développe des liens avec les clients, qui sont des fans. Les fans sont passionnés. On joue un grand rôle dans leur vie.