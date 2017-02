Un gain pour Boucher

Ils ont méthodiquement défait le Lightning de Tampa Bay 5-2 au Amalie Arena jeudi soir, un endroit où ils n'avaient pas gagné en temps réglementaire à leurs neuf dernières visites, soit depuis un gain de 7-3 en mars 2012.

Mark Stone a dirigé l'attaque des visiteurs avec deux buts et une passe, son deuxième filet en faisant dévier habilement un tir de la pointe d'Erik Karlsson enlevant tout espoir de retour au Lightning (22-24-6) de revenir dans ce match. Et leurs chances de participer aux séries semblent s'envoler tout autant, eux qui étaient pourtant des favoris pour aller en finale de la coupe Stanley avant le début de la saison.

Identité retrouvée

Ottawa (27-16-6) atteint ainsi le plateau des 60 points et consolide son emprise sur le deuxième rang dans la division Atlantique, tout en mettant fin à une séquence de deux défaites.

«C'était bien de revenir ici, cette organisation m'a donné beaucoup à moi et ma famille. J'ai eu une bonne journée hier et aujourd'hui est une bonne journée aussi. Nous n'avions pas eu de bons matches à nos deux derniers à cause de la pause et de la façon dont on l'a géré, donc le plus important était de revenir à notre jeu. Quand on joue bien, on n'alloue pas beaucoup aux meilleures équipes. Là, on n'a donné que 21 tirs à un bon club offensif. On a retrouvé notre identité et on a joué 60 minutes, c'est ce qui me rend heureux», analysait Boucher après coup.

Après un premier tiers sans but et sans grandes chances de compter alors qu'Ottawa a eu le meilleur 7-5 aux tirs, le Lightning a ouvert le pointage quand Nikita Kucherov a soutiré la rondelle à Curtis Lazar pour refiler à Tyler Johnson seul devant Condon, qui a fait le premier arrêt, mais a été impuissant sur le retour. Lazar, qui fêtait ses 22 ans jeudi, avait juste auparavant failli marquer son premier but de la saison, mais le gardien Andreï Vasilevskiy a effectué l'arrêt même s'il cherchait la rondelle derrière lui.

Vasilevskiy a cédé moins de trois minutes plus tard quand Stone a trouvé une petite ouverture après avoir reçu une passe de Zack Smith près du filet. Stone rattrapait ainsi Kyle Turris au sommet des buteurs des Sénateurs avec 17 filets cette saison, mais ce dernier a rapidement repris les devants en lançant les siens en avant en avantage numérique, son tir du haut des cercles n'étant arrêté que partiellement par le gardien du Lightning.

Avant que Stone revienne avec son 18e, Mike Hoffman s'est joint à eux en y allant d'un de ses retentissants tirs de la pointe lors d'un jeu de puissance en début de troisième.

«On a bien joué du début à la fin, on n'a alloué que cinq lancers en première et c'était un bon départ même si c'était 0-0. On a alloué un but, mais on a quand même poussé pour revenir tout de suite. Notre jeu de puissance a ensuite fait la différence», a souligné Mark Stone.

La seule réplique du Lightning en troisième est venue de Brayden Point sur un tir dévié entre les jambières de Condon, qui a effectué 19 arrêts.

Chris Kelly, qui disputait son 800e match en carrière, a ajouté un filet d'assurance dans un filet désert sur la troisième passe du match de Karlsson.

Les Sénateurs termineront maintenant ce voyage de trois parties en se rendant à Buffalo pour affronter les Sabres samedi.