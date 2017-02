Un match «un peu croche»

Luongo devait à l'origine obtenir congé pour ce match parce qu'il n'avait pas gagné à ses quatre dernières sorties (0-3-1), mais James Reimer a finalement raté la pratique matinale pour assister à la naissance de sa fille Nevaeh, arrivée deux semaines plus tard que prévu. Il a pris place sur le banc et c'est Luongo qui a dû se taper ce cauchemar pour les gardiens, rendu pire encore quand Mike Hoffman l'a atteint en plein dans le masque en deuxième période. Il a mis la main sur sa 450 e victoire en carrière en effectuant 36 arrêts.

Le match n'était vieux que de neuf minutes et déjà, les deux clubs s'étaient échangé quatre buts. Ryan Dzingel a répliqué chaque fois que les Panthers ont pris les devants, par l'entremise de Matheson et de Mark Pysyk à peine 24 secondes après le premier de l'attaquant recrue des Sénateurs, qui a profité d'une savante passe de Kyle Turris.

Le filet de Karlsson en début de deuxième avait lancé son club en avant 4-2, mais Colton Sceviour a réduit l'écart 17 secondes plus tard, puis Michael Matheson a créé l'égalité 4-4 à mi-chemin de l'engagement avec un tir de loin qui a déjoué un Condon qui n'était pas à son meilleur à son 16 e départ et 25 e match de suite, égalant la marque de Damian Rhodes établie en 1995-1996.

Erik Karlsson n'a pas eu l'air trop fatigué de son voyage en Californie pour le match des Étoiles alors qu'il a récolté un but, mettant fin à une disette de 20 parties sans avoir secoué les cordages, et une passe. Peut-être a-t-il été inspiré par une nouvelle entendue par un informateur de TSN, Darren Dreger, à l'effet que son club pourrait jouer deux parties contre l'Avalanche du Colorado en Suède en novembre de la saison prochaine, si l'Association des joueurs donne son accord à un projet de la LNH. Le nouveau président Tom Anselmi avait parlé de cette possibilité lors de sa nomination la semaine dernière.

« C'était un match serré et les parties après une pause sont toujours un peu croches. Nous sommes passés proche, mais j'ai fait une gaffe à la fin et on passe au prochain match à Tampa Bay. Ça arrive, j'ai voulu faire un jeu rapide pour battre le gars en échec avant, mais j'ai raté mon coup », a admis Condon après coup.

Jason Demers a ajouté un but dans un filet désert alors que Derick Brassard a ramené l'écart à un but avec 12,2 secondes à faire, mais c'était trop peu, trop tard.

Kyle Turris a récolté une passe avec une belle passe mardi en Floride, mais il a surtout joué de malchance quand une chance glorieuse de compter a été ratée parce que la rondelle a rebondi par-dessus son bâton.

« C'était très laid comme match, très sloppy en défensive, ce qui est notre pain et notre beurre depuis le début de la saison. Nous n'étions pas là défensivement, a-t-il analysé après le revers de 6-5 contre les Panthers. La pause n'était pas une excuse... La rondelle était comme un ballon de basket, elle ne cessait de rebondir. Ce sont des choses qui arrivent, c'est frustrant. »

Son capitaine Erik Karlsson n'était pas aussi dur sur son club. « Nous n'avons pas joué un match horrible, mais avec une avance de 4-2, on ne s'en est pas tenu à notre plan de match, ce qui a été la clé de notre succès cette saison », a dit l'arrière étoile qui a obtenu un but et une passe, mais a fracassé son bâton sur le but en fin de partie quand il a été incapable d'empêcher le but dans un filet désert.

Karlsson ne lançait évidemment pas la pierre à Mike Condon pour sa gaffe sur le but qui brisait l'égalité de 4-4. « Ce sont des choses qui arrivent, c'est plate que ça soit arrivé avec moins de 10 minutes à jouer, mais nous n'étions pas où on voulait être dans ce match de toute façon. Le timing était mauvais, c'est tout », a-t-il ajouté.

L'entraîneur-chef Guy Boucher n'a évidemment pas aimé le résultat : « C'était un match typique d'après-pause, comme si les deux clubs étaient sur un lac. Les deux clubs étaient similaires, ils n'étaient pas totalement là. On s'est mis à mieux jouer en troisième, mais ce but bizarre nous a tués », a-t-il déclaré.