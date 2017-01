Chris Neil n'a pas apprécié du tout d'être retranché

Le vétéran qui a disputé 1018 parties dans l'uniforme des Sénateurs d'Ottawa en a parlé pour la première fois après l'entraînement de son club au BB&T Center et il ne semblait pas encore avoir digéré cette décision de son entraîneur-chef.

« C'est décevant parce que tu veux être dans l'alignement, mais c'est ça qui est ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Quand je vais avoir une autre chance de jouer, je vais devoir en tirer profit au maximum », a-t-il confié au Droit.

« Je suis dans cette ligue depuis longtemps et j'ai vu ça arriver souvent. Quand ça t'arrive à toi, tu es en maudit d'être dans les gradins, mais c'est normal. Tu veux toujours jouer, tu veux contribuer et faire partie des succès de l'équipe. Pour moi, je suis compétitif et quand tu as la chance de jouer, tu dois être à ton meilleur. Le fait que je suis un compétiteur explique pourquoi je suis ici depuis si longtemps et je vais continuer à le faire, je vais juste travailler plus fort pour retourner sur la glace. Ça m'était arrivé en séries (il y a deux ans) mais c'était différent parce que je revenais d'une blessure. Ce n'est quand même pas la première fois, et je suis certain que ce ne sera pas la dernière », a-t-il ajouté.

Quatrième ligne

Boucher a dit après la pratique que pour reprendre sa place dans l'alignement, Neil n'a « qu'à être lui-même ».

« Tu ne veux pas qu'il change sa façon de jouer. Présentement, nous prenons des décisions en fonction de l'adversaire et différentes choses qu'on veut voir. Nous avons un nouveau joueur (Wingels) qu'on veut voir, comment va-t-il nous aider en jouant avec qui. Il a compté un but lors du dernier match, ce que notre quatrième ligne n'a pas fait depuis longtemps. Les gars de quatrième trio ont eu des points, mais c'était en jouant avec d'autres gars. On a besoin que la quatrième ligne produise, pas autant que les autres, mais à l'occasion en attaque ainsi qu'au niveau du momentum » a souligné Boucher.

Dans cette optique de s'adapter à un adversaire qui aligne des joueurs robustes dans le moule de Neil, il ne faudrait pas se surprendre de le voir affronter les Panthers, qui comptent sur un de ses vieux rivaux, Shawn Thornton. L'ancien des Bruins de Boston n'a cependant disputé que 24 parties cette saison et il n'a que 11 minutes de punition pour aller avec un but et une passe. Neil, lui, a un but et deux passes en 45 parties, avec 56 minutes passées au cachot.

« Quand tu joues contre une équipe avec certains éléments qui peuvent causer des disruptions, tu dois répliquer avec les tiens. Ça va se décider de match en match, parfois en obtenant de l'information sur l'alignement de l'autre équipe », a indiqué Boucher, qui a aussi l'option de laisser Curtis Lazar de côté, lui qui n'a toujours qu'une passe à sa fiche cette saison.