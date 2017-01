Un point échappé

Les Flames de Calgary leur ont arraché un gain de 3-2 en prolongation jeudi soir devant 16 263 amateurs au Centre Canadian Tire grâce au premier but en ee matches de Johnny Gaudreau après un revirement coûteux d'Erik Karlsson.

Avec le prédécesseur de Guy Boucher, Dave Cameron, derrière leur banc comme adjoint à Glen Gulutzan, qui avait sévèrement critiqué son club après un revers de 5-1 à Montréal mardi, les visiteurs ont mis fin à leur séquence de quatre défaites d'affilée où l'adversaire avait compté 20 buts contre 7. Ottawa (26-15-6) n'a quand même pas perdu en temps réglementaire à ses six dernières sorties (4-0-2).

Un but de Chris Wideman avec 62 secondes à faire au temps réglementaire a poussé le match en prolongation, son tir sur réception voilé par Mark Stone ne donnant aucune chance au gardien Brian Elliott. L'ancien Sénateurs connaît une saison de misère à sa première année en Alberta. Le nouveau venu Tommy WIngels avait amorcé la remontée des locaux, qui tiraient de l'arrière 2-0 après 40 minutes de jeu, en faisant dévier habilement un tir au début du troisième tiers.

Manque d'énergie et de respect

« C'est un gros point qui va faire une énorme différence à la fin. Mais à 2-0, on n'était pas là du tout, on n'avait pas d'énergie. On a manqué un peu de respect envers l'adversaire, on n'avait pas l'air d'avoir peur de l'adversaire, on n'avait pas la même hargne. Ça se comprend un peu parce que c'était des adversaires de grande qualité, sur de grandes lancées », a dit l'entraîneur-chef Guy Boucher, qui avait vu son club blanchir Washington 3-0 mardi.

Après un premier tiers sans but et sans grande chance de compter, les Flames ont ouvert le pointage au cours de la période médiane, chaque fois en sautant sur des retours de lancers.

Michael Ferland a d'abord ouvert le pointage à mi-chemin de l'engagement quand Mike Condon a repoussé la rondelle qu'il venait d'arrêter un peu plus loin, en plein sur sa palette.

L'ancien 67, Sean Monahan, a ensuite souligné son passage dans la capitale en marquant un but de toute beauté. Dougie Hamilton s'était amené dans l'enclave avec l'aide d'une superbe feinte et Condon a arrêté son tir, mais Monahan a réussi à soulever le retour par-dessus le gardien étendu de tout son long en se passant le bâton entre les jambes.

« C'est positif de revenir d'un déficit de 0-2, ça aurait été facile de donner le troisième but et d'abandonner, mais on n'a pas lâché et on est revenu chercher un gros point en marquant à la fin. Le trois contre trois est un lancer de dé et on a perdu à ce jeu », a souligné Condon, qui a fait face à 28 lancers, n'ayant aucune chance sur le but gagnant de Gaudreau, sur un deux contre le gardien avec Mikael Backlund.

Wingels a remarqué que son nouveau club n'abandonnait pas à sa première sortie dans leur uniforme.

« C'est une bonne affaire de contribuer à mon premier match, c'est ce que tu espères. L'équipe s'est bien battue, j'ai appris beaucoup sur ce club ce soir. Les 40 premières minutes n'étaient pas bonnes, mais un club résilient trouve un moyen d'aller chercher un point », a-t-il dit.

Les Sénateurs se retrouveront maintenant en Floride lundi soir pour un entraînement à la veille de reprendre le collier mardi contre les Panthers à Fort Lauderdale.