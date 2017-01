Leeder quitte la tête haute

Cyril Leeder a ajouté qu'il n'avait aucun intérêt à se lancer en politique, et qu'il est particulièrement fier de l'impact que l'organisation a eu dans la région, sa Fondation injectant plus de 110 millions $ dans des projets communautaires.

Leeder a même dit que Melnyk lui a même fait une faveur en disant qu'Anselmi s'amenait pour mener à terme l'énorme projet de développement des plaines LeBreton, où le club espère bâtir un nouvel amphithéâtre. « J'apprécie qu'il cherche à me donner une porte de sortie facile... Je connais Tom pour son travail avec MLSE et il pourra relever ce défi. Mais je suis convaincu que j'aurais pu mener ce projet à terme si on m'avait laissé le faire. J'aime les problèmes compliqués et ce projet en est un à résoudre », a-t-il affirmé avec confiance.

« Je ne sais pas. Tout le monde cherche une raison. En affaires, parfois, tu fais un changement. Tu n'as pas besoin de raison, tu le fais. Les gens dans le monde du sport devraient le savoir mieux que quiconque, on change d'entraîneur parfois juste parce qu'il faut faire un changement... Eugene a le droit de faire ce changement et il n'a pas besoin de donner une raison, ni à moi ni au public. Je comprends et je respecte ça, c'est sa décision », a-t-il dit.

Au lendemain de l'annonce de son congédiement et de l'embauche de Tom Anselmi pour lui succéder au poste de président et chef de la direction de l'équipe, il a pris soin de remercier le propriétaire Eugene Melnyk et ses deux prédécesseurs, Bruce Firestone et Rod Bryden, pour la chance qu'ils lui ont donnée de faire sa marque dans le monde des affaires et du sport professionnel.

Anderson prépare son retour

Mike Condon a participé à un 24e match de suite jeudi soir, mais le jour approche où il devra céder le filet à Craig Anderson.

Le gardien numéro un des Sénateurs a été vu sur une patinoire du New Jersey mercredi et l'entraîneur des gardiens Pierre Groulx est parti le rejoindre pour travailler avec lui pendant la fin de semaine.

Anderson a passé la majorité des deux derniers mois au chevet de son épouse Nicholle alors qu'elle subissait des traitements pour contrer un rare cancer de la gorge dans un hôpital de New York.

« Je ne pourrais pas être plus fière de mon mari pour tout ce qu'il a fait pour notre famille. Maintenant, il est temps de retourner où il doit être », a écrit Nicholle Anderson sur Twitter mercredi soir.

L'entraîneur-chef Guy Boucher a vu comme un développement « très positif » qu'Anderson soit de retour sur la patinoire, lui dont le dernier match remonte au 5 décembre à Pittsburgh dans un revers de 8-5.

« On savait qu'au moment où il pourrait se mettre à s'entraîner par lui-même, il allait le faire. C'est le début du processus (de retour) pour lui. On avait dit qu'on ciblait la fin janvier/début février, et on en est là. Il va continuer au cours des prochains jours et il va revenir avec nous avant longtemps », a noté Boucher. Celui-ci a dit qu'il pourrait « peut-être » pratiquer avec l'équipe lundi prochain à Fort Lauderdale, quand les Sénateurs reprendront le collier après la pause du match des Étoiles. « Mais je ne peux dire oui avec certitude, puis qu'il se passe quelque chose et qu'il doive être avec sa famille et sa femme », a ajouté Boucher.

Alors qu'il apprécie le travail abattu par Condon, qui devrait égaler le record de 25 apparitions consécutives de Damian Rhodes mardi contre les Panthers de la Floride, le pilote des Sénateurs assure qu'il n'y aura pas de controverse de gardiens au retour d'Anderson.

« Ça, c'est du stuff de roman-savon, et ce n'est pas mon stuff, a-t-il blagué. C'est clair depuis le jour un, Anderson est notre gardien numéro un et ça n'a pas changé. Condon a fait un travail fantastique et (Andrew) Hammond tente de revenir. Pour moi, c'est une question de qualité et de profondeur. Condon sait quel est son travail, même chose pour Hammond. On va mettre Anderson dans le filet quand on va penser qu'il est prêt. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre... Il n'y aura pas de controverse. »

Parlant de Hammond, il était sur la glace avec ses coéquipiers jeudi matin pour la première fois depuis qu'il s'est fait une entorse à une cheville le 18 décembre dernier lors d'un match contre les Islanders de New York. Il a recommencé à patiner en solitaire il y a environ deux semaines et demie.

« C'était le fun d'être de retour avec les gars pour une pratique. [...] Je sens que je suis proche d'être à 100 %.... Je vais prendre ça au jour le jour maintenant alors que la situation est assez unique ici cette saison. »