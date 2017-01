Un nouveau président chez les Sénateurs

Il sera remplacé par un gestionnaire torontois, Tom Anselmi.

M. Leeder occupait le poste administratif le plus important depuis 2009, mais il était avec l'organisation depuis bien plus longtemps. En fait, en début de carrière, il a fait partie du trio de rêveurs, avec Randy Sexton et Bruce Firestone, qui a piloté le projet visant à redonner à Ottawa un club de la LNH.

M. Anselmi a longtemps travaillé chez l'ennemi. Il a notamment été président de Maple Leafs Sports & Entertainment, la firme qui gère entre autres les Maple Leafs de Toronto de la LNH.