Changement de garde chez les Sénateurs

Eugene Melnyk s'y est pris de cette manière pour expliquer l'importante décision qu'il vient de prendre. Il a choisi de limoger Cyril Leeder, l'homme qui occupait le poste de président des Sénateurs d'Ottawa depuis juin 2009.

Il a choisi de le remplacer par Tom Anselmi, un gestionnaire aguerri qui a passé une grande partie de sa carrière chez l'ennemi. Il a occupé de nombreux postes de direction, y compris celui de président, chez Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), le géant qui gère les Maple Leafs de Toronto.

M. Melnyk affirme que sa décision de procéder à un changement n'a rien à avoir avec les faibles assistances au Centre Canadian Tire.

« Ça, c'est un problème qu'on peut facilement régler. Les partisans vont éventuellement se rendre compte que nous avons une vraie chance de gagner cette saison. Nous battons et nous malmenons toutes les équipes qui trônent au sommet du classement », déclare le coloré propriétaire.

M. Melnyk reconnaît néanmoins qu'un travail important doit être fait. Son nouveau président aura notamment le mandat de raviver l'image de marque de l'organisation. « Cyril était avec nous depuis 25 ans. Nous étions arrivés à la croisée des chemins. Le temps était simplement venu de procéder à un changement. »

En réalité, M. Leeder était là depuis encore plus longtemps.

En 1989, il faisait partie d'un trio de rêveurs - avec Randy Sexton et Bruce Firestone - qui ont cru que la capitale canadienne avait les reins assez solides pour soutenir une franchise dans la Ligue nationale de hockey.

Trois décennies plus tard, il était le dernier des trois fondateurs à toujours travailler au sein de l'organisation.

« J'espère qu'il restera à Ottawa et qu'il sera toujours impliqué dans la communauté, a indiqué le maire Jim Watson, lorsqu'on l'a invité à commenter la nouvelle. J'ai eu le plaisir de collaborer avec lui sur plusieurs projets. Il a travaillé fort pour faire avancer l'industrie touristique en prévision de 2017 et je suis triste d'apprendre qu'il ne sera plus impliqué avec les Sénateurs. »

M. Leeder a refusé de répondre aux questions du Droit, mercredi. C'est son fils qui a nous répondu lorsqu'on a tenté de le joindre chez lui.

Il a promis de réagir d'ici quelques jours.

M. Melnyk prétend qu'il a encaissé le coup « comme un pro ».

« Il doit être un peu déçu. J'espère quand même que nous parviendrons à conserver de bons liens », a-t-il dit.