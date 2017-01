Les Sénateurs ajoutent de la profondeur à l'attaque

L'Américain de 28 ans a disputé 337 matches dans la LNH. Il a toujours porté les couleurs des Sharks.

Cette saison, il a marqué cinq buts et récolté huit points en 37 matches.

Il a connu ses meilleurs moments dans le hockey entre 2013 et 2015. Il a connu deux saisons consécutives de plus de 15 buts et de près de 40 points.

Pour obtenir ses services, le directeur général Pierre Dorion a sacrifié les attaquants des ligues mineures Buddy Robinson et Zack Stortini. Il a également cédé aux Sharks un choix de septième ronde au repêchage de l'été prochain.