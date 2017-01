Méthot contre Foligno, toujours un bon échange

« Je ne me préoccupe pas de ça, pour être bien honnête. Dès le départ, ce n'était pas quelque chose qui m'inquiétait. Je le connais un peu en dehors de la glace, je l'ai rencontré lors de quelques rencontres de l'Association des joueurs pendant le lock-out, je sais que les gars l'aimaient beaucoup ici. Mais je n'y porte pas attention », a raconté Méthot quelques heures avant d'affronter son ancien club.

Foligno, de son côté, est heureux d'avoir rebondi après une campagne 2015-2016 qui l'avait vu passer de 73 à 37 points alors qu'il en était à sa première saison comme capitaine d'un club qui n'a jamais pu récupérer d'un départ désastreux (huit revers de suite).

« Nous connaissons du succès et c'est fantastique, mais je ne me pince pas pour voir si je rêve. Après la saison de l'an passé, on sait ce que c'est que d'être de l'autre côté et on réalise à quel point les choses peuvent changer vite. Notre mentalité, et je donne beaucoup de crédit à Torts pour ça, est d'avoir une attitude de professionnels cherchant à s'améliorer tous les jours. On ne s'occupe pas du reste, on n'a même pas pensé à notre séquence de (16) victoires avant les trois derniers matches, je dirais », a-t-il confié en matinée, alors que son club, selon une pratique établie, n'a pas tenu d'entraînement matinal.

Changement de culture

« Torts », c'est évidemment l'entraîneur-chef John Tortorella, qui s'était amené en relève à Todd Richards au début de la saison dernière. Pour ce dernier, une partie du changement de culture de l'équipe passe par l'attitude de Foligno, qui avait 15 buts et 36 points à sa fiche avant le match de jeudi.

« L'an dernier, il se tordait l'estomac avec les problèmes du club alors qu'il était un capitaine pour la première fois. Il se sentait responsable et n'a pas été assez égoïste pour s'occuper de son jeu d'abord, il s'inquiétait de tout le monde. Il a fait les choses dans l'ordre cette année, il s'occupe de lui d'abord et là, je le vois aider d'autres gars lentement. Il a dû remettre son jeu sur les rails, car il n'a pas été bon l'an passé », a-t-il noté.

« J'ai appris beaucoup sur moi (l'an dernier), a dit Foligno de son côté. J'ai appris la bonne façon de mener et quoi ne pas faire. J'ai pesé sur le bouton reset cet été quand je suis allé au Championnat mondial (avec Équipe États-Unis). J'en ai parlé avec un gars comme Alfie (Daniel Alfredsson) qu'il faut faire le travail tous les soirs, même quand c'est difficile. Je mets l'accent là-dessus et je pense que ça m'a aidé et que ça aide notre groupe... J'imagine que j'ai ce club très à coeur, quand j'ai été échangé ici, je voulais être un joueur important pour changer les choses. »

Foligno et son épouse Janelle ont eu une grande épreuve à traverser après son arrivée à Columbus alors que sa fille Milana, née en octobre 2013, a eu besoin d'une opération au coeur pour une rare maladie. Elle s'en est tirée et a maintenant trois ans, et elle a un petit frère tandis que la famille attend un autre enfant en mai, était-il heureux de rapporter.