Ryan à son meilleur contre les Blues

« Je suis toujours excité de les affronter. J'ai eu du succès dès le départ contre eux et ça a juste continué. On dirait qu'ils jouent le même style de jeu que moi, en bas de cercles de mises au jeu et vers le filet. C'est du hockey de la vieille école dans l'Ouest et je suis meilleur dans ce style de jeu. J'espère que ça va continuer, dommage qu'on ne les affronte pas très souvent. Tout le monde a un club qui fait ressortir le meilleur d'eux-mêmes et pour moi, ce sont les Blues », a raconté Ryan, qui a 17 buts et 31 points en seulement 24 matches contre St. Louis.

Ayant amassé un point lors des deux derniers matches des siens, un but contre Pittsburgh et une passe contre Toronto, le plus haut salarié des Sénateurs (7,25 M $) pourrait faire la différence entre une participation aux séries ou une élimination s'il pouvait se mettre vraiment en marche, lui qui n'a que 8 buts et 16 points à sa fiche en 35 matches. Il en a raté cinq en raison d'une blessure à une main, en plus d'être retranché par son entraîneur Guy Boucher il y a 10 jours contre Washington.

« Si vous regardez ça de façon poétique, ce match (à St. Louis) pourrait changer ma saison si j'ai un bon match. Mais je ne m'inquiète pas trop, notre équipe est dans une bonne position. Nous avons des parties en main (six sur Boston) dont il faut s'en occuper pour être où on veut être, en deuxième ou troisième place dans notre division (Atlantique) et ensuite pourchasser Montréal. C'est certain que je serais bien content de commencer la deuxième moitié d'une bonne façon », a commenté Ryan.

Celui-ci pense que son trio avec Kyle Turris et Ryan Dzingel génère plusieurs chances de marquer par partie, mais il manque un peu de finition, en particulier Dzingel qui n'a pas compté à ses sept derniers matches. Son patron Guy Boucher était d'accord.

« Depuis qu'il (Ryan) est de retour (dans l'alignement), cette ligne a montré de bons flashs. Dzingel a été très bon pour nous, mais c'est difficile pour lui de rater tous ces buts qui feraient une grosse différence. Avec plus d'expérience, ces buts vont rentrer. Présentement, je ne veux pas toucher ce trio parce qu'ils ont trop de chances. La finition a été là par moments, mais ils pourraient avoir plus de résultats encore », a souligné Boucher lundi après l'entraînement des siens.

Lors de cette pratique, l'entraîneur-chef des Sénateurs a mis l'accent justement sur la finition autour du filet adverse, ainsi que la couverture près de celui du gardien Mike Condon, ce qui a été déficient dans la défaite de 4-2 contre Toronto samedi soir.

« À part dans le dernier match, nous étions devenus très, très bons devant notre filet dans nos box outs. Du côté offensif, on n'est pas encore là. Il y a eu beaucoup d'amélioration alors qu'au début de l'année, c'était presque absent. On est là plus souvent, on paye le prix plus souvent, mais il y a encore une autre étape à aller chercher. On est en troisième ou quatrième vitesse, il faut qu'on se mette en cinquième et que ça devienne des habitudes, ce qui n'est pas encore le cas. C'est là que ça se passe, et de toute façon, si tu es des séries, tu veux gagner et la seule façon d'avoir une chance de gagner est d'être tough autour de ton filet et de l'autre filet. Tout le monde va avoir de bons systèmes et suivre le plan de match, mais en fin de compte, ça finit par être des batailles autour du filet de chaque côté, avec des différences d'un but. Il faut se préparer pour ça », a indiqué Boucher.