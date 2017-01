Lazar ne se décourage pas

La traversée du désert de l'attaquant de 21 ans des Sénateurs s'est poursuivie jeudi soir contre les Penguins alors qu'il a été blanchi pour un 20e match cette saison.

Lors du précédent duel entre les deux équipes au début décembre, le premier choix des Sénateurs en 2013 a subi une commotion cérébrale lorsque le défenseur Brian Dumoulin lui a assené une mise en échec à la limite de la légalité.

Ce dernier a raté le rendez-vous de jeudi en raison d'une blessure à la mâchoire, ce qui a fait dire au numéro 27 des Sénateurs : « Il a le "virus Lazar" ? »

C'est bien de constater que Lazar conserve un bon moral parce que cette saison 2016-2017 est très éprouvante pour lui. Elle avait mal commencé avec cette mononucléose qui lui a fait rater tout le camp d'entraînement et lui a valu de commencer la campagne dans la Ligue américaine de hockey, avec les Senators de Binghamton. Puis il y a eu cette légère commotion qui lui a fait rater trois parties.

Alors que son club atteindra la mi-saison samedi, Lazar n'a toujours pas de but, ni de passe à sa fiche, de quoi faire damner un joueur qui avait une moyenne de plus d'un point par match à sa dernière saison chez les juniors (76 en 58 matches, dont 41 buts), avec les Oil Kings d'Edmonton.

« C'est certain que comme tout autre attaquant, j'aimerais mettre la rondelle au fond du filet, c'est ça notre objectif principal. Mais ce n'est pas ce qu'on me demande de faire présentement, et ce n'est pas que je n'essaie pas. Je pense que mon jeu est solide et je dois tout simplement accepter mon rôle. À la fin de la soirée, si notre équipe a deux points de classement, j'ai fait mon travail », a raconté Lazar en matinée.

Auteur de six buts à chacune de ses deux premières saisons dans la LNH, l'attaquant qui aura 22 ans le 2 février prochain peut difficilement se consoler en disant que les chances de marquer sont là pour lui, mais que ça ne rentre pas, étant donné qu'il n'avait même pas obtenu un seul tir au but lors de ses trois sorties précédentes avant d'affronter Pittsburgh.

En même temps, il n'est pas nécessairement facile de se faire justice en jouant à l'aile gauche sur un quatrième trio avec Chris Kelly et Chris Neil, en jouant en moyenne 9:02 minutes par match.

« Je crois fermement que tout arrive pour une raison. Il y a des zéros à côté de mon nom, mais les Sénateurs gagnent des matches et c'est ça l'important. Je dois être patient et ça va venir, tout commence lors des entraînements, je dois travailler sur mes bonnes habitudes ainsi que sur mon tir et éventuellement, ça va se transposer dans un match », souligne-t-il.

Lazar a quand même eu quelques chances de se faire valoir au sein de trios offensifs, mais la malchance s'est acharnée sur lui alors qu'il évoluait avec Kyle Turris lors du match du 5 décembre qu'il a dû quitter quand il a été sonné par Dumoulin.

« Il a eu des chances, a noté l'entraîneur-chef Guy Boucher. Il a surtout été sorti de l'alignement à de mauvais moments. Il a raté tout le camp d'entraînement, ce qui est le moment le plus important pour lancer une saison. Il est revenu et il fallait ensuite trouver quel rôle lui convenait. Maintenant, il est à sa place sur la quatrième ligne, il doit exceller à nous donner du momentum avec sa vitesse et en prenant des tirs, être physique et premier sur la rondelle. Il doit aussi jouer en désavantage numérique et bâtir là-dessus, c'est là qu'il est rendu. »

Curtis Lazar pourrait bien être le joueur de trop quand (si ?) Clarke MacArthur réintègre l'alignement, mais il ne pourrait alors pas être cédé au club-école de Binghamton sans être soumis auparavant au ballottage, vu qu'il a maintenant joué trop de matches dans la LNH pour en être exempté.