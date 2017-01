Un Hoffman plus fiable

Il y a un peu plus d'un an, en décembre 2015, Mike Hoffman avait été muté temporairement du premier au quatrième trio à la faveur du défenseur Mark Borowiecki en raison de ses carences en défensive.

Les choses ont bien changé pour l'attaquant des Sénateurs d'Ottawa alors que contrairement à son prédécesseur Dave Cameron, Guy Boucher lui fait de plus en plus confiance dans les situations corsées.

Le match de dimanche contre les Oilers d'Edmonton en est un bon exemple, alors que Hoffman a été muté à la gauche de Jean-Gabriel Pageau et Tom Pyatt sur le trio chargé pendant la majorité du match d'affronter la ligne du meilleur compteur de la LNH, Connor McDavid. Ce dernier a bien obtenu deux passes dans le gain de 5-3 des Sénateurs, mais c'était lors d'occasions où il s'est retrouvé sur la glace contre les lignes de Kyle Turris et Derick Brassard, respectivement.

Hoffman était aussi sur la patinoire en fin de rencontre pour protéger une avance d'un but et c'est ainsi qu'il a obtenu une passe sur le but dans un filet désert de Turris qui scellait l'issue de la rencontre, étant employé à ses côtés à la place de Bobby Ryan tandis que Chris Kelly le remplaçait en fin de rencontre avec Pageau et Pyatt.

« Oh que oui », a rétorqué l'entraîneur-chef des Sénateurs quand il s'est fait demander par Le Droit si Hoffman s'était amélioré en défensive.

« Ça ne date pas du dernier match, ça remonte à environ 15 parties. Il va dans la bonne direction à ce niveau. Il est un joueur offensif donc parfois, il va revenir à ses tendances. C'est pourquoi en fin de troisième, après une couple de revirements, des passes vers l'arrière qui auraient pu être coûteuses contre un McDavid avec une avance d'un but, je l'ai remis dans une situation où son esprit était au bon endroit. Mais j'ai adoré sa ligne pendant la majorité du match, il y a eu un repli où il a rattrapé McDavid en zone neutre, et on parle probablement du joueur le plus rapide de la ligue. C'est impressionnant et ça illustre qu'il est prêt à bien jouer en défensive et payer le prix. Il est un bien meilleur joueur défensif qu'au début de l'année », a ajouté Boucher.

Ce dernier a indiqué qu'il trouve que son club est mieux équilibré avec un joueur comme Hoffman sur un troisième trio - même s'il n'aime pas chiffrer ses lignes de cette façon - puisqu'il a l'occasion d'affronter des défenseurs de moins bonne qualité, notamment.

Pas d'objection

Le principal intéressé, lui, ne s'objecte pas à cette dernière mutation qui l'écarte du « top 6 » du club, lui qui se débrouillait pourtant bien aux côtés de Derick Brassard et Mark Stone.

« Peu importe sur quelle ligne ils (les entraîneurs) me demandent de jouer, je suis heureux de le faire. On dirait que ça cadre un peu mieux avec notre équipe de s'aligner de cette façon, ce qui est excellent. Ça ne me dérange vraiment pas de jouer avec ces gars-là (Pageau et Pyatt). On joue contre les meilleurs trios adverses et c'est facile pour l'entraîneur de décider qui envoyer sur la glace contre eux vu que ça va bien », a noté Hoffman, qui a commencé à jouer avec eux à son retour d'une suspension de deux parties en décembre, vu que Zack Smith a bien complété le duo de Brassard et Stone.

« Je ne change pas ma façon de jouer, j'essaie toujours de faire des jeux et utiliser ma vitesse. Mon approche ne change pas, à part de m'ajuster à leurs tendances qui peuvent être différentes de celles de Stone ou 'Brass' (Brassard). C'est peut-être juste un peu plus simple... Mais c'est bon pour la confiance d'avoir un entraîneur qui compte sur toi, qui croit en toi. C'est bon pour l'équipe », a ajouté Hoffman.

Celui-ci a aussi marqué son 11e but de la saison en avantage numérique contre les Oilers..