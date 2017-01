Des fiançailles simples pour Pageau

« J'ai fait la demande dans un restaurant de Boca Raton (en Floride) où on va souvent. Ça a été une surprise pour elle, même si on en parlait depuis un bout de temps. Elle m'a vu un peu nerveux, mais elle ne savait pas pourquoi. Elle ne s'en doutait pas et sa première réaction a été de commencer à pleurer, a-t-il relaté dimanche matin. Je lui ai demandé si (la réponse) était oui ? Elle m'a regardé et a dit que c'était effectivement oui, ça m'a soulagé. »

Pageau est le deuxième Sénateur cette saison à poser la grande question à l'élue de son coeur, après le capitaine Erik Karlsson, qui avait offert une bague de fiançailles à sa dulcinée au milieu d'une boîte de pizza.

Le Gatinois de 24 ans a été beaucoup plus traditionnel, s'agenouillant pour effectuer sa grande demande.

« J'ai fait les choses simples comme je le suis et ça s'est bien passé... Je ne sais pas qu'est-ce qui était plus stressant, ça ou aller demander la main de sa fille à son père », a-t-il aussi raconté.

Le jeune couple, qui n'a pas encore arrêté de date pour le mariage (probablement en 2018), se connaît depuis l'adolescence et ils se fréquentent depuis quatre ans. Camille Beeby est une diplômée en droit de l'Université d'Ottawa, elle travaille maintenant pour une firme d'avocats en attendant de compléter ses examens du Barreau.

« Elle poursuit sa passion tout en faisant aussi beaucoup d'équitation, son autre passion, alors que moi, je poursuis la mienne. C'est un mode de vie que je n'échangerais pour rien en ce moment », a ajouté Pageau.

Côté hockey, Pageau a été appelé à remplacer Bobby Ryan aux côtés de Kyle Turris et Ryan Dzingel samedi dans le revers de 1-0 contre les Capitals de Washington, obtenant quelques bonnes chances de marquer sans parvenir cependant à déjouer le gardien Braden Holtby.

« C'est toujours plate quand tu perds par un but. Je pense qu'on a fait de bonnes choses, mais on a encore des points à améliorer. C'est vraiment d'être acharnés autour du filet, d'avoir un deuxième effort pour trouver les retours de lancers et voiler le gardien, lui rendre la vie encore difficile parce qu'on sait que tous les gardiens dans la ligue sont bons », estimait Pageau.

Auteur de 19 buts la saison dernière, celui-ci en avait toujours 4 à sa fiche cette saison avant d'affronter les Oilers, n'ayant pas compté à ses 11 parties précédentes. Avec le retour de Ryan dans l'alignement, il est retourné au centre du troisième trio, entre Mike Hoffman et Tom Pyatt, et il devait avoir comme principale mission de freiner les élans du meilleur compteur de la LNH, Connor McDavid.