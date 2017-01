Le retour au travail sera brutal

Une toute petite séance d'entraînement pour mettre la table à un week-end où ils devront jouer deux matches en autant de soirs. Ils accueilleront d'abord Alexander Ovechkin et les Capitals de Washington, samedi. Puis, 24 heures plus tard, ils devront se mesurer aux Oilers d'Edmonton de Connor McDavid.

En Europe, les différents circuits professionnels interrompent leurs activités au moins trois fois par année.

Boucher a donc pu se familiariser avec tout ça lors de ses années passées à travailler dans la ligue d'élite suisse.

C'est ce qui lui permet de prédire une fin de semaine éprouvante pour ses protégés dans la capitale.

« Voulez-vous que je dise la vérité ? Préférez-vous une réponse politiquement correcte ? »

« La vérité, c'est que je n'ai encore jamais vu une équipe jouer comme il faut au retour d'une pause prolongée. Et j'ai travaillé en Suisse pendant trois ans », dit-il.

« Marc Crawford pense la même chose que moi. Et il a travaillé en Europe pendant quatre ans », s'empresse-t-il d'ajouter.

Les trois années en Suisse ont convaincu Boucher qu'il n'y a rien à faire pour éviter ce problème.

« Nous avons tout essayé ! Une longue séance d'entraînement à la veille du premier match. Une courte séance d'entraînement. Pas de séance d'entraînement du tout. Nous avons convoqué nos joueurs à une séance de patinage matinale d'avant-match. Nous avons annulé la séance de patinage matinale. Le résultat est toujours le même », indique-t-il.

En tenant compte de cette réalité, on a le droit de penser que les gens qui sont chargés d'élaborer le calendrier des équipes de la LNH ont un petit côté cruel.

Les Sénateurs rouillés devront affronter, coup sur coup, deux formations très dangereuses.

Les Capitals, d'abord, viennent de mettre un terme à la très longue séquence victorieuse des Blue Jackets de Columbus...

Les joueurs se disent quand même très contents d'avoir pu profiter de cette pause de quelques jours à l'approche de la mi-saison.

« Le plus important, c'est d'obtenir une opportunité de faire le vide mentalement, croit Mark Borowiecki. Se reposer physiquement, c'est bien, mais l'opportunité de décompresser me semble encore plus importante. »

« Je ne peux pas vraiment parler pour les autres, mais j'ai toujours combattu ma propre anxiété. Il m'arrive parfois de traîner mes problèmes professionnels à la maison. »

Borowiecki a choisi de passer quelques jours à Washington avec sa conjointe. Il n'a pas imité ses nombreux coéquipiers qui ont choisi de se réfugier au soleil.

« Même s'il est impossible de décrocher complètement au beau milieu de la saison, cette pause m'a fait du bien », dit Erik Karlsson, tout bronzé par le soleil des Caraïbes.