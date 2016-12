Bilan de l'année 2016

Le propriétaire Eugene Melnyk a fait d'importants progrès dans son rêve de déménager les Sénateurs au centre-ville d'Ottawa alors que la Commission de la capitale nationale a retenu le projet IllumiNATION de son groupe, Rendez-vous LeBreton, en avril dernier, de préférence à celui du consortium formé de Devcore, Canderel et du groupe DLS, dont faisaient partie le fondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté et André Desmarais, de Power Corporation.

Pierre Dorion a conclu un premier échange peu après le repêchage, cédant Alex Chiasson aux Flames de Calgary contre un espoir, le défenseur Patrick Sieloff, mais lors de l'encan, il a surtout commencé à négocier une plus grosse transaction, officialisée le 18 juillet quand Mika Zibanejad et un choix de deuxième ronde ont été cédés aux Rangers de New York pour obtenir le Gatinois Derick Brassard et un choix de septième ronde.

Il faudra plusieurs années avant de déterminer un gagnant dans cette transaction, alors que Zibanejad a subi une fracture d'une jambe après un excellent début de saison tandis que Brassard n'a pas produit à son rythme habituel (8 buts, 9 passes) jusqu'à maintenant, sauf que Guy Boucher est satisfait de son jeu dans les deux sens de la patinoire.