Encore une soirée chargée d'émotions

Ces soirées hommages ne sont pas nécessairement faciles pour les joueurs, mais l'entraîneur-chef Guy Boucher pense que la façon préconisée cette fois-ci est la meilleure solution. « Le plus difficile, c'est quand le match commence après. De cette façon, nous allons être sur le banc pour vivre ça avec lui, puis il va y avoir le réchauffement. C'est mieux, il n'y a pas d'attente ni de vide, tu sors du vestiaire et tu joues. Ça va aider les deux équipes », a-t-il dit mercredi.

La cérémonie qui culminera avec une bannière hissée dans cet amphithéâtre qu'il a tant fait vibrer au fil de ses 17 saisons dans la capitale débutera dès 18 h 30 et durera environ 45 minutes, après quoi les Sénateurs et leurs hôtes, les Red Wings de Detroit, tenteront de retrouver la routine normale d'un match en tenant leur période d'échauffement pour ensuite débuter leur affrontement vers les 20 h 05.

Boucher souhaite évidemment que son club fasse mieux que lors des deux parties en décembre où ils ont souligné un événement spécial, le 1000e match de Chris Neil à Los Angeles (un revers de 4-1) et l'hommage qui lui a été rendu à son retour au CCT, où Neil a été arrêté lors des tirs de barrage dans une défaite de 4-3 contre San Jose.

« Des cérémonies comme ça, c'est complètement séparé du match... On a perdu les deux parties où "Neiler" a été célébré, et ce n'était pas par manque de motivation des gars. Quand le match commence, c'est un match de hockey. Nos gars ne peuvent avoir plus de motivation qu'ils en ont déjà. Cette journée en est plus une de respect pour un des nôtres qui a accompli quelque chose d'extraordinaire, tout le monde veut en faire partie parce que c'est un moment spécial, surtout pour ceux qui ont joué avec lui. Ce l'est pour moi aussi alors que j'ai l'occasion de le côtoyer », a ajouté Boucher au sujet de celui qui est dans le giron du club comme conseiller spécial aux opérations hockey.

Pour les joueurs actuels, surtout ceux qui ont grandi à Ottawa (Jean-Gabriel Pageau, Derick Brassard, Marc Méthot, Cody Ceci et Mark Borowiecki) et sont conscients de l'impact que le Suédois a eu à Ottawa, autant sur la glace que dans la communauté, l'hommage qui est préparé est évidemment bien mérité. « C'est pas mal cool tout ce qui se trame pour qu'on regarde en arrière. Les plus grands moments de "Alf" dans l'histoire des Sénateurs, je les ai regardés. (...) Je disais à nos préposés à l'équipement que j'ai encore sa carte de recrue sur le mur de ma chambre chez mes parents... À part ses longs cheveux blonds à un moment donné, je me souviens surtout qu'il était un leader sans pareil », a dit Borowiecki, qui a joué seulement huit parties dans la LNH avec Alfredsson.

Le défenseur Dion Phaneuf l'a affronté souvent quand il était avec Toronto et il lui a rendu un bel hommage. « Ce que je retiens de lui, c'est avec quelle ardeur il jouait pour un gars aussi habile. Il était incroyable au niveau des habiletés, mais il bataillait pour se faire de la place et quand tu le bousculais, il semblait aimer ça, il aimait ce défi », a-t-il noté.

L'auteur de 444 buts et 1157 points en 1246 parties avec les Sénateurs et les Red Wings célébrera sur la glace du CCT une dernière fois avec son épouse Bibi et leurs quatre fils, Hugo, Loui, Fenix et William.