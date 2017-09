25e anniversaire de L'Intrépide: Brière se souvient

Le temps a filé rapidement. L'Intrépide a été finaliste à quelques autres reprises, mais n'a jamais goûté à l'ivresse d'un autre triomphe. Vendredi soir, au complexe qui porte désormais son nom, Daniel Brière sera de retour dans sa région natale pour souligner le lancement de la 25e année de l'Intrépide.

Vingt-cinq ans plus tard, il détient encore des dizaines de records de la franchise. À son unique saison à Gatineau, il a inscrit 56 buts, ajouté 46 passes et totalisé 103 points en 44 matches. Personne n'est passé proche de ces trois records. Son nom vient encore au sommet de la liste pour ses 22 buts en avantage numérique, ses sept buts gagnants, ses cinq tours du chapeau et sa séquence de 13 matches avec au moins un but. Qui pourra battre son record de sept buts et huit points dans un seul match ?

Seul Derick Brassard a réussi à noircir la feuille de pointage plus souvent que lui dans l'uniforme de l'Intrépide, mais l'attaquant des Sénateurs d'Ottawa a eu besoin de deux saisons pour inscrire 104 points.

Assurément, Daniel Brière est l'ambassadeur par excellence des 25 premières années de l'organisation outaouaise. Même s'il a réalisé ses exploits il y a un quart de siècle et qu'il a maintenant pris sa retraite de hockeyeur professionnel, Brière conserve des souvenirs impérissables de sa deuxième année midget AAA.

« Ça fait un bout, mais je me souviens de plusieurs matches mémorables. Le dernier match de la finale contre Magog est encore très clair dans ma tête. C'était la conclusion d'une saison presque parfaite », dit-il.

Pour atteindre la perfection, il aurait fallu que l'Intrépide remporte la Coupe Air Canada, mais il avait dû se contenter de la médaille de bronze au championnat national. « On s'était bien débattu à Brandon, mais la majorité des équipes étaient composées de joueurs de 17 ans. Nous n'en avions aucun. La demi-finale était la finale avant la finale. Nous avions perdu par un but, je pense, puis la finale avait été à sens unique », se souvient l'ancien #14.

La première saison de l'Intrépide demeure la meilleure de son histoire avec une fiche de 30-11-3. Le club avait compté 207 buts. Brière avait participé à la moitié de ceux-ci, mais il souligne qu'il n'était pas seul.

« Nous avions de bons attaquants, de bons défenseurs, de bons gardiens et de bons entraîneurs. Mario Carrière était épaulé par Guy Lalonde. Nous avions de bons bénévoles. Nous étions choyés. L'année d'avant, à ma première année midget AAA, nous étions plusieurs Gatinois à avoir joué à Amos. Nous avions perdu beaucoup de matches, mais nous avions appris. Daniel Payette, Martin Lacaille, Mario Dumais, Yan Coulombe, Martin Dicaire et Éric Patry ont vécu l'année des six victoires à Amos, mais cette expérience nous avait préparé pour la première année de l'Intrépide. Nous étions contents de rentrer à la maison. »

Brière a ensuite connu une brillante carrière dans la LHJMQ et la LNH, mais il assure que c'est réellement à 16 ans, avec l'Intrépide, qu'il a réalisé qu'il avait un avenir au hockey.

« Tout le monde me parlait de mon petit gabarit à l'époque, mais mes succès m'ont fait comprendre que je pouvais faire ma place malgré ma taille. »

L'année 1993-94 aura été marquante à plusieurs égards. L'Intrépide venait d'établir un standard d'excellence. Jusqu'à présent, le club montre une fiche de 477-458-94 à ses 1029 matches dans la Ligue midget AAA. Plusieurs anciens joueurs seront d'ailleurs présents au match d'ouverture contre le Blizzard du Séminaire St-François vendredi soir.

Présents pour l'occasion

Xavier Simoneau, Louis Robitaille, Simon Damphousse, Jonathan Bourcier, Samuel Groulx, Olivier Donovan, Marc-André Allard, Nicolas Lafontaine, Nicolas Pelletier, Mario Dumas et Patrick Brisson sont parmi ceux qui ont confirmé leurs présences.

Daniel Brière, lui, sera un spectateur attentif. Il espère qu'un joueur de la nouvelle génération se mettra aux trousses de ses records. « Mes records sont là pour être battus. Il y a encore bien des joueurs qui peuvent s'essayer. »

Le premier capitaine de l'histoire a toutefois placé la barre bien haute.