Danis Zaripov pourra jouer dans la LNH

La LNH a indiqué dans un communiqué que Zaripov avait été blanchi notamment parce que la pseudoéphédrine ne se retrouve pas sur la liste des substances interdites par le circuit et parce qu'il n'a pas reçu la permission de participer à son audience. La Ligue a ajouté qu'elle avait approuvé le statut de Zaripov à la suite d'une audience tenue la semaine dernière et une révision des preuves liées à la suspension.

«Je souhaite poursuivre ma carrière de hockeyeur professionnel en Amérique du Nord et aujourd'hui je suis très content de la décision de la haute direction de la LNH, qui me donne l'opportunité de le faire», a affirmé Zaripov dans un communiqué publié par son agent.

«Même si j'ai maintenant une chance de jouer dans la meilleure ligue professionnelle du monde, je prévois tout de même poursuivre ma cause en appel au Tribunal arbitral du sport afin de voir mon nom être blanchi.»

Âgé de 36 ans, Zaripov a vu son contrat être révoqué par la KHL et il a été suspendu par l'IIHF jusqu'en 2019.

Lundi, l'agent Dan Milstein a indiqué que Zaripov espérait signer un contrat d'une saison afin de prouver sa valeur. Il a ajouté qu'ils avaient attendu de négocier avec des équipes, par respect pour la LNH durant l'attente de la décision. Il a ajouté : «À compter d'aujourd'hui, nous sommes ouverts à discuter.»

«Nous parlerons à un certain nombre d'équipes, a déclaré Milstein. Danis [Zaripov] veut gagner. Il a ça dans le sang, la victoire. Il a gagné à tous les niveaux.»

Zaripov a remporté la Coupe Gagarine (KHL) à quatre reprises et a mis la main sur trois titres des Championnats du monde de hockey. Il a également représenté la Russie aux Jeux olympiques d'hiver en 2010.

Après avoir récolté 45 points en saison régulière avec le Metallourg Magnitogorsk, l'attaquant a amassé 15 buts et sept mentions d'aide en 18 matchs de séries éliminatoires.

«Danis Zaripov a la même réputation en Russie que celle de Pavel Datsyuk ici, a mentionné Milstein. Il est un joueur de classe mondiale.»

Kulak fidèle aux Flames

Par ailleurs, les Flames de Calgary ont accordé un contrat d'une saison au défenseur Brett Kulak, lundi. Il s'agit d'une entente à deux volets d'une valeur de 650 000 $US.

Originaire d'Edmonton, Kulak a partagé sa dernière saison entre les Flames et leur club-école, le Heat de Stockton, dans la Ligue américaine de hockey. En 21 matchs dans la LNH, il a récolté trois mentions d'aide et 12 minutes de pénalité et a ajouté deux buts et huit aides en 22 rencontres avec le Heat.

Kulak a été le meilleur défenseur du Heat lors des séries éliminatoires, récoltant quatre mentions d'aide en cinq matchs.