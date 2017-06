Méthot attend d'en savoir plus

Dans un échange de textos avec le Droit, le défenseur franco-ontarien qui a toujours été très accessible avec les médias de son patelin a indiqué qu'il attendra de voir ce qui va se passer au cours des prochains jours alors que des rumeurs l'envoient sous d'autres cieux d'ici, possiblement en marge du repêchage de vendredi et samedi à Chicago.

Déjà tard mercredi, les Stars de Dallas auraient manifesté un intérêt pour ses services, mais comme avec les Sénateurs, qui ont refusé de verser un premier choix en 2018 pour protéger Méthot, le DG des Knights George McPhee se faisait trop gourmand aux goûts de son homologue Jim Nill, offrant le défenseur et son premier choix (6e au total) pour grimper au troisième rang de l'encan amateur de vendredi.

« Je vais attendre une couple de jours et voir ce qui va se passer avant de parler de la nouvelle à qui que ce soit. J'attends de voir ce qui va se passer », a-t-il écrit.

La plus grande crainte des partisans des Sénateurs serait de voir l'arrière qui a fêté ses 32 ans mercredi, ironiquement, passer à un des grands rivaux du club, les Canadiens de Montréal ou les Maple Leafs de Toronto.

De ce côté, ils n'ont rien à craindre puisque Le Droit a obtenu confirmation de source sûre que ces deux formations se retrouvent sur une liste de 10 équipes auxquelles Méthot refuserait une transaction, droit négocié dans son contrat auquel il reste deux autres saisons à un salaire annuel de 4,9 millions $ par saison.

Entrevue avec la station de radio TSN 1200, son agent Andy Scott a déclaré que son client était fort déçu de voir son séjour de cinq ans dans son patelin prendre fin de cette façon, mais qu'il commence à se faire l'idée d'aller jouer ailleurs.

« Il est évidemment déçu qu'une entente n'ait pu être négociée. J'ai parlé à Pierre (Dorion) pas mal quotidiennement lors des derniers cinq ou six jours pour essayer de voir comment ça s'enlignait. Un échange n'a pu être conclu et Marc a été sélectionné, donc il se retrouve dans une situation qui n'était pas souhaitée, mais il réalise que le hockey est une business. Il adorait jouer devant les gens de sa ville, sa famille, lui et sa conjointe attendent un bébé. Il aurait voulu continuer à la maison, où il était à l'aise, mais il y a aussi une autre opportunité qui se présente maintenant. Il se réchauffe à cette idée », a indiqué Scott, de la firme Octagon.

Celui-ci n'avait pas eu trop d'indications de George McPhee quant à la suite des choses.

« Tout le monde garde ses cartes près de leur poitrine présentement, il y a beaucoup d'inconnu. Je pense que Marc pourrait avoir un rôle important de leader avec l'équipe de Las Vegas, il est au sommet de sa carrière, les séries l'ont bien montré. Je pense que Vegas va examiner longtemps la possibilité de garder Marc, mais ils pourraient aussi l'échanger. S'ils ne le font pas, il deviendrait certainement un morceau important de cette équipe là-bas », a-t-il ajouté.

Du côté des Sénateurs, Pierre Dorion a réitéré jeudi lors d'un point de presse tenu à Chicago que les pourparlers avec McPhee n'ont jamais été proches de déboucher sur une entente. « Nous n'étions tout simplement pas sur la même page a-t-il dit. Il y a de la déception, pas de frustration. Ils ont payé beaucoup d'argent pour avoir leurs joueurs et ils en ont obtenu un bon de nous. »

Dorion a toujours dit que son club avait la profondeur nécessaire pour compenser la perte d'un de ses défenseurs réguliers, avec l'arrivée dans le portrait l'an prochain de l'espoir de premier plan Thomas Chabot et la maturation des Fredrik Claesson et Ben Harpur. Il a cependant dit qu'il regardera le marché des échanges et des agents libres à compter du 1er juillet pour possiblement ajouter un vétéran défenseur d'expérience qui pourrait aspirer à devenir le nouveau partenaire d'Erik Karlsson.

« J'en ai parlé à Erik après qu'on ait soumis notre liste samedi et il comprend. Il a eu plusieurs partenaires, comme Filip Kuba, au fil des années. Il aime jouer avec Freddy Claesson, Boro (Mark Borowiecki) pourrait prendre un plus grand rôle. Il m'a parlé de Thimas Chabot aussi. On a plusieurs joueurs qui pourraient faire ce travail. On n'a pas perdu le meilleur défenseur de la LNH, on a perdu son partenaire, il y a une grande différence », a ajouté Dorion.