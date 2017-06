Les Golden Knights compteront sur un gardien fiable

À quoi ressemblera l'équipe qui sautera sur la patinoire au début du mois d'octobre? Elle ne comptera probablement pas sur de nombreux joueurs étoiles établis puisque des ententes parallèles permettront aux Golden Knights d'amasser des choix au repêchage et des espoirs pour l'avenir, mais elle sera de toute évidence l'équipe d'expansion la plus compétitive de l'histoire de la ligue.

Voici donc un aperçu des joueurs qui pourraient être sélectionnés par les Golden Knights mercredi soir :

ATTAQUANTS : C'est à cet endroit que les joueurs talentueux sous contrat sont difficiles à dénicher, outre peut-être l'attaquant des Predators de Nashville James Neal, et celui du Wild du Minnesota Eric Staal. Les Golden Knights pourraient explorer le marché des joueurs autonomes pour trouver leurs meilleurs attaquants, comme ils l'ont fait en présentant une offre à Vadim Shipacyhov pour qu'il quitte la KHL.

NON-NÉGLIGEABLES : Parmi les attaquants établis dans la LNH, les Golden Knights auront le choix entre deux joueurs âgés de 26 ans en Floride: l'ailier droit Reilly Smith et le joueur de centre Jonathan Marchessault, qui a établi des sommets personnels avec 30 buts, 21 mentions d'aide et 51 points la saison dernière et qui constitue une aubaine à 750 000 $US. Puisque de nombreuses équipes qui peuvent prétendre à la Coupe Stanley ont de la profondeur au centre, Vegas pourrait aussi choisir le joueur des Stars de Dallas Cody Eakin (qui a été repêché par McPhee), celui du Wild Erik Haula ou encore celui des Blues de St. Louis Jori Lehtera afin de bâtir à court et moyen termes.

À CONSIDÉRER : Si les Golden Knights sélectionnent le joueur de centre des Blackhawks Marcus Kruger - un excellent joueur dit «de profondeur» à 27 ans, et le vétéran du Canadien Tomas Plekanec, qui est âgé de 34 ans, alors ils auraient leurs vétérans et pourraient offrir le rôle de premier capitaine de l'histoire de la concession à l'un d'entre eux.

***

DÉFENSEURS : En tenant pour acquis que les Ducks d'Anaheim ont déjà conclu une entente avec les Golden Knights pour conserver les services de Sami Vatanen et Josh Manson - ça coûtera peut-être un choix de première ronde -, il reste tout de même de nombreux jeunes défenseurs talentueux disponibles, auxquels pourraient se greffer quelques vétérans. L'abondance de jeunes défenseurs chez le Wild du Minnesota signifie que Matt Dumba, qui est âgé de 22 ans, et le Montréalais Marco Scandella, qui est âgé de 27 ans, seront disponibles, à moins que le Wild n'offre lui aussi un choix. Dans ce cas, le défenseur de 25 ans des Blackhawks de Chicago, Trevor van Riemsdyk, deviendrait un incontournable.

NON-NÉGLIGEABLES : En raison de leur vitesse et de leur capacité à faire circuler la rondelle, Xavier Oullet (23), Nate Schmidt (25) et Nikita Nesterov (24) - du Canadien - pourraient être attrayants. Les Golden Knights pourraient également jeter leur dévolu sur le défenseur des Bruins Colin Miller (24), des Oilers d'Edmonton Griffin Reinhart (23) et des Sabres de Buffalo Zach Bogosian (26).

À CONSIDÉRER : Le joueur autonome sans compensation des Capitals de Washington Kevin Shattenkirk souhaite devenir le défenseur no 1 d'une organisation, et les Golden Knights pourraient lui offrir ce rôle.

***

GARDIENS : La présence du triple champion de la Coupe Stanley Marc-André Fleury semble être acquise, et il deviendra le vraisemblablement le visage de la concession. Sa capacité à effectuer 50 à 60 départs par saison procurera également aux Golden Knights une occasion de l'emporter presque chaque soir. Fleury a levé sa clause de non-échange afin que les Penguins de Pittsburgh puissent le soumettre au processus d'expansion, et le vétéran âgé de 32 ans pourra retrouver son poste de gardien no 1.

NON-NÉGLIGEABLES : Fleury pourrait être épaulé par un auxiliaire dans la vingtaine, tel que Michal Neuvirth (Flyers de Philadelphie), Petr Mrazek (Red Wings de Detroit), Calvin Pickard (Avalanche du Colorado) ou Antti Raanta (Rangers de New York).

À CONSIDÉRER : Vegas voudra peut-être préparer son avenir. Dans ce cas, les Golden Knights pourraient choisir Philipp Grubauer (Capitals de Washington), Malcolm Subban (Bruins de Boston), Jared Coreau (Red Wings) et Antoine Bibeau (Maple Leafs de Toronto) pour répondre à ce critère.