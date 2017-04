Les Bruins l'ont échappé belle

« La situation était décourageante, mais nous n'avions toujours qu'un seul but de retard. Il fallait regarder ce que nous faisions de bien et commencer à gagner des batailles pour la rondelle. Je ne sais pas si c'était la nervosité dans les 40 premières minutes, mais nous n'avons pas gagné beaucoup de ces batailles. Ce n'était pas le 83 e match de la saison, mais bien le premier match des séries. L'intensité et le jeu physique augmentent d'une coche. Il fallait être plus affamé. »

Premier choix des Bruins en 2016, McAvoy savourait son baptême de feu après la victoire des siens. « J'étais vraiment nerveux à ma première présence sur la glace. L'amphithéâtre était bondé. Les partisans étaient en feu. Je me réjouissais en sachant que j'étais là pour jouer au hockey, un sport que j'adore. J'étais entouré de joueurs que j'ai admirés en grandissant à Boston. J'ai envoyé la rondelle directement sur mon propre coéquipier (Riley Nash) dès le départ, mais je me suis resaisi par la suite. J'ai joué avec Kevin Miller et il m'a bien dirigé. J'ai aidé mon club à gagner. J'ai passé une soirée mémorable. »

Le gagner en évoluant à cinq défenseurs pendant plus de la moitié d'un match, c'en est une autre, surtout qu'un de ceux-ci disputait son premier match en carrière dans la LNH. Âgé de 19 ans, Charlie McAvoy a passé 24 minutes et 11 secondes sur la patinoire. Seul le vétéran Zdeno Chara (25:32) a été utilisé davantage en défensive chez les Bruins.

Zdeno Chara est grand, ce n'est pas nouveau.

Le capitaine des Bruins est rendu à 40 ans et s'il n'a pas l'âge d'être un grand-père, il agit comme grand frère pour les jeunes défenseurs que la formation bostonnaise a intégré cette saison.

Après avoir pris sous son aile la recrue Brandon Carlo, l'ancien Sénateur a dû adopter un nouveau jeune arrière-garde lorsque la série contre Ottawa s'est mise en branle mercredi - le choix de première ronde Charlie McAvoy ayant été appelé à disputer un premier match dans la LNH vu que Carlo est au rancart en raison d'une blessure, tout comme Torey Krug.

Le défenseur de 6' 9'' et 250 livres apprécie remplir ce rôle de mentor, selon son entraîneur Bruce Cassidy. «Peut-être que c'est parce que j'ai mes propres enfants, j'ai plus de patience», a-t-il blagué mercredi.

«Il faut les laisser être comme ils sont, jouer de la manière qui leur a permis de se rendre ici. Puis ensuite, lentement, tu cherches peut-être à les aider de toutes les manières possibles. Mais tu ne veux pas trop faire ça, tu veux les laisser jouer, les laisser utiliser leur talent», a ajouté Chara.

Le meilleur possible

McAvoy a quitté l'Université de Boston, où il avait récolté 5 buts et 26 points en 38 matches, pour signer un contrat d'essai amateur avec les Bruins de Providence, avec qui il a amassé deux passes en quatre parties. Il avait aussi aidé l'équipe nationale junior américaine à remporter une médaille d'or en janvier dernier, alors qu'il était un coéquipier de l'espoir des Sénateurs Colin White.

«Il (Chara) me dit de garder les choses simples. Je me suis rendu ici en jouant du hockey efficace, je vais tenter de faire la même chose, m'habituer au rythme et passer la rondelle rapidement, être le meilleur défenseur possible», a souligné McAvoy.

White est un de ses bons amis, ayant été son coéquipier pour deux championnats mondiaux en plus de deux ans avec l'équipe nationale de développement américaine (moins de 17 ans), en plus d'équipes de hockey estival à Boston. «Je l'ai vu hier, on s'est parlé un peu. On traverse un peu les mêmes choses présentement, c'est bon d'avoir un ami comme ça, même si on est dans deux organisations différentes qui vont s'affronter», a-t-il dit.